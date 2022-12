BUTEAU, Marcel



À Lévis, le 26 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Marcel Buteau, époux de feu Mme Laurette Dubois. Il était le fils de feu Émile Buteau et de feu Rosilda Laterreur. Il demeurait à St-Étienne et était natif de St-Lambert-de-Lauzon. Il est reconnu pour son grand sourire, sa générosité et sa joie de vivre. Son départ va nous manquer. Il laisse dans le deuil sa fille Katy Buteau (Denis Paquet) et ses petits-enfants: Jacky, Tanya et Mrick; sa grande amie Fernande Larochelle; ses frères et sœurs: feu Léo (Carmen Roy), feu Marc (feu Henriette Proulx), Georgette (Harold Carter), feu Paul-Émile (feu Rita Boutin), Laurette (feu Raymond-Marie Dubois)(Georges Keays), Raymond (Nicole Lapierre), Aimé (feu Nicole Levasseur), Jeanne d'Arc (Claude Boutin), feu Pauline (Gilles Dostie), Louisette (André Goulet), Françoise (Gilles Tremblay), Léon (Claire Gosselin), Patrice (Louise Lemieux), feu Carole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois: feu Lucien (Nicole Côté), Pauline (Yvon Bolduc), Francine (feu Gaétan Larochelle), Pierrette (Roger Lemay), Yvon (Diane Bouffard), Gilles (Sylvie Bélanger), Jean-Luc (Gisèle Sévigny), Louise; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand remerciement à son frère Patrice et Louise. Sincères remerciements au personnel de l'Unité de soins de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis, Québec, G6V 3Z1. Site web: fhdl.ca.