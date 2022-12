BORDAGE, Jacqueline



Au CHUL, le 24 novembre 2022, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée paisiblement madame Jacqueline Bordage, épouse de feu monsieur Marius Delisle, fille de feu dame Alice Lambert et de feu monsieur Jimmy Bordage. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances,à partir de 13 h.La mise en niche se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son fils Richard; sa bru Linda Royer (feu Michel Delisle); son frère Yvon (Suzanne Ferland); sa belle-sœur Micheline Gariepy (feu André Bordage), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis(e)s. Elle est allé rejoindre ses nombreux frères et sœurs.