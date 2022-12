ROGER, Carole



Au CHUL, le 29 novembre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée entourée de l'amour des siens dame Carole Roger, épouse de monsieur Yves Monty, fille de feu François Roger et de feu Jeannette Boucher. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves; ses enfants: Jonathan Monty (Caroline Lajoie) et Jessie Monty; ses petites-filles: Alexandra Monty (Joshua James Taylor), Elizabeth Monty, Aurélie Monty et Léonie Monty; ses frères et sœurs: Robert (feu Monique Rodrigue), Louise (Michel Darveau), Hector (Francine Mainguy), Doris (Maurice Plante) et feu Reynald (feu Yvette Desrochers); ses belles-sœurs de la famille Monty: Nicole, Carole (Denis Lapointe) et Sylvie (Serge Poirier), sa complice de toujours Anne Schnoger (Jean-Yves Lévesque), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don