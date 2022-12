BEAUDOIN, Denyse



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 28 novembre 2022, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Denyse Beaudoin, épouse de monsieur Victor Baril, fille de feu dame Maria Ross et de feu monsieur Charles Beaudoin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Victor Baril; ses enfants : Gérald Baril (Brigitte Pelletier) et Jules Baril (Lucie Vachon); ses petits-enfants : Catherine, Charles, Vincent, Mariève, Florence et Philippe; ses arrière-petits-enfants: Alexa, Mia, Félicia, Tristan, Ethan et Eléna ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Denyse est allée rejoindre ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Sacré-Cœur pour leur attention, dévouement et les bons soins prodigués.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2023 au cimetière L'Assomption de St-Georges-de-Beauce avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré,, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.