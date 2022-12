RATTÉ, Rita



Au CHSLD La Vigi St-Augustin, le 21 novembre 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Rita Ratté épouse de feu monsieur André Gingras et conjointe de feu monsieur Martin Jackson. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Ratté et de feu dame Yvonne Cantin. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses trois petits-enfants: Cédric, Guillaume et Stéphanie Gingras (Alexandre Chevalier); son arrière-petite-fille Maélie Carrier (Mathias St-Pierre-Lefebvre); Lise Lortie (Jacques Drolet), proche aidante et anciennement sa bru; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreuses personnes et amis qu'elle a côtoyées tout au long de sa vie passée principalement à St-Augustin-de-Desmaures. La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Verger ainsi que du CHSLD La Vigi St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer de Québec, via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.