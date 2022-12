TREMBLAY, Jocelyne Pilote



À l'hôpital Laval de Québec, le 26 novembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jocelyne Pilote. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Claude Tremblay. Elle était la fille de madame Rose-Yvonne Tremblay et de feu monsieur Fernand Pilote. Elle était originaire du Lac-St-Jean et demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-Luc (Valérie Marquis) et Louis (Marie-Ève Beaulieu); ses petits-enfants: Philippe, Flavie, Alcia et Maëlle. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Linda (feu Gilles Boily), Daniel (Suzanne Gravel), Gylaine (France Tremblay) Serge (Anne Tremblay) et Johanne (Pierre Girard); ses-belles sœurs: Nicole Tremblay (Pierre Bélanger), Lise (bobby Mullins) et Sylvie (Serge Côté). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Pilote auLa famille accueillera les parents et ami(e)s à partir de 9h30,La famille tient à remercier tout l'équipe de l'institut de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Pilote. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (https://fondation-iucpq.org/je-donne/)