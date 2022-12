COUTURE, Marc



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 novembre 2022, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marc Couture, fils de madame Noëlla Richard et de feu monsieur Fernand Couture. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Michel de Sherbrooke à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa mère Noëlla Richard; sa conjointe Louise Gagné; sa fille Sarah-Ève Nadeau et sa mère Nicole Nadeau; la fille de sa conjointe Audrey Gagné-Guay; ses tantes et oncles: Ghislaine Richard (Réal Cousineau), Louiselle Richard, (François Jubinville), feu André Richard (feu Claudette Blais) et feu Raynald Richard (Gisèle Duquette) ainsi que ses cousins, cousines, amis et collègues. La famille tient à remercier sa conjointe qui l'a accompagné avec dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.