Fitzgibbon à la chasse: Les oppositions s’adressent à la commissaire à l’éthique

Les solidaires et les libéraux demandent à la commissaire à l’éthique d’enquêter sur la participation du ministre Pierre Fitzgibbon à une partie de chasse sur une île privée appartenant à un groupe de riches hommes d’affaires bénéficiant de subventions publiques.

«Je peux vous confirmer qu’on est en train d’écrire une lettre de plainte à la commissaire à l’éthique, parce qu’il y a matière, effectivement», a déclaré le député de Rosemont, Vincent Marissal, lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale, jeudi matin.

Les libéraux ont quant à eux déjà transmis une requête à Mme Mignolet. «On demande formellement à la commissaire à l’éthique de se saisir du dossier et de faire enquête», a dit le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay.

«Quand un ministre se place en apparence de conflit d’intérêt, il y a des questions à se poser», a ajouté M. Tanguay.

Pierre Fitzgibbon a pris part à une partie de chasse au faisan lors d’un week-end du mois d’octobre à l’île de la Province, selon des informations obtenues par notre Bureau d’enquête.

S’il n’a pas payé pour cette activité, M. Fitzgibbon doit faire une déclaration dans un délai de 30 jours à la commissaire à l’éthique, parce que le prix pour prendre part à une telle partie de chasse est au-dessus d’un montant de 200$.

«Il a dépassé les délais normalement prescrits pour déclarer ce genre de cadeau. On va s’entendre que c’est plus que 200$», a fait valoir Vincent Marissal.

Arrogance

Le député solidaire estime par ailleurs que le ministre de l’Économie fait preuve d’une arrogance qui dépasse les bornes, citant en exemple la réaction de l’attaché de presse de M. Fitzgibbon.

« Si vous souhaitez une entrevue sur la chasse au faisan, nous sommes disposés à nous entretenir avec un de vos chroniqueurs de chasse et pêche », a écrit ce dernier à notre bureau d’enquête.

«C’est assez baveux merci», a soufflé Vincent Marissal.

«M. Fitzgibbon qui n’a pas compris qu’il n’est plus dans le monde des affaires, qu’il est un serviteur de l’État maintenant et qu’il doit faire attention à ses gestes et à l’apparence de ses gestes», a ajouté le député solidaire.

«Combien de temps le premier ministre va tolérer ça ? Parce qu’il y a un bris éthique ici. Alors si lui n’est pas capable de déclarer ses affaires, on va être obligé de faire ce qu’on a déjà fait de toute façon, passer par la commissaire à l’éthique et déposer une plainte», a-t-il conclu.

Plus de détails à venir...