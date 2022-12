Photo fournie par Fondation Aléo

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), leader depuis près de 40 ans dans le soutien aux étudiantes et étudiants-athlètes du Québec, devient la Fondation Aléo. Le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle ont été dévoilés récemment. Cette nouvelle étape pour la Fondation précise sa mission de propulser l’athlète au-delà du sport. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux étudiants-athlètes émérites, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions. Sur la photo, de gauche à droite : Annie Pelletier, directrice communications et partenariats, Martin Lavigne, président, Patricia Demers, directrice générale, tous de la Fondation Aléo ; Chloé Dufour-Lapointe, représentante des athlètes, et Claude Chagnon, de la Fondation qui porte son nom.

Le sapin Radio X

Photo fournie par Radio X

Pour une 2e année, Radio X de Québec était de retour avec son sapin de Noël au profit de la Fondation du CHU de Québec et du Centre mère-enfant Soleil. Depuis le début de la semaine, l’immense sapin, qui trône dans la cour centrale des Galeries de la Capitale, brille de mille feux grâce aux généreux dons des auditeurs et des partenaires de Radio X. Chaque don de 2 $ permettait d’allumer l’une des lumières du sapin. Au total, c’est un montant de 116 000 $, soit 16 000 $ de plus que l’an dernier, qui a été remis à la Fondation du CHU. Sur la photo, Marie-Claude Paré, PDG de la Fondation du CHU de Québec, et Philippe Lefebvre, vice-président RNC Media Inc., directeur général Radio X.

Nouveau président

Photo fournie par Sébastien Lavoie, Cégep de Ste-Foy

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy vient de nommer Sébastien Lavoie (photo) au poste de président de son conseil d’administration. Ancien étudiant du cégep de Sainte-Foy et membre du CA depuis un an, Sébastien Lavoie avait rapidement mis son expertise à contribution, notamment en tant que membre du Comité finances. Actuaire de formation et vice-président principal, il est responsable régional de l’Est, relations clients pour les solutions pour la santé chez Aon Solutions Canada inc. Il est aussi directeur du bureau de Québec pour l’ensemble des lignes d’affaires de Aon. Sébastien Lavoie succède à Dany Caron, vice-président chez Aon Hewitt Inc., qui était membre du CA depuis huit ans, dont les trois dernières années à la présidence.

En souvenir

Le 8 décembre 1987. Le gardien de but Ron Hextall (photo), des Flyers de Philadelphie devient le premier gardien de but de la LNH à compter un but en lançant délibérément la rondelle en direction du but de l'équipe adverse. En fin de match, les Bruins, qui tirant de l’arrière 4-2, retirent leur gardien Réjean Lemelin pour un attaquant supplémentaire. Quelques instants plus tard, Hextall s'empare de la rondelle et l'envoie sur toute la longueur de la glace directement au fond du filet.

Anniversaires

Drew Doughty, défenseur des Kings de Los Angekles (LNH), 33 ans...Sam Hunt, chanteur et compositeur américain, 38 ans...Nicki Minaj, rappeuse, chanteuse et compositrice américaine, 40 ans...Sinéad O'Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, 56 ans...Teri Hatcher, comédienne américaine, 58 ans...Kim Basinger, actrice américaine, 69 ans.

Disparus

Le 8 décembre 2012 : Daniel Plante, 50 ans, de Daniel Plante Communication... 2021 : Gerry Foley, 89 ans, hockeyeur qui a disputé 142 matchs dans la LNH avec les Rangers, les Kings et les Maple Leafs... 2016 : John Glenn, 95 ans, premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre en 1962... 2015 : Rosario Tremblay, 105 ans, un des grands artisans de la coopération... 2015 : Douglas Tompkins, 72 ans, cofondateur américain de The North Face... 2013 : Richard S. Williamson, 64 ans, homme politique américain... 2010 : Marcel Jobin, 79 ans, un des principaux instigateurs de la reconstruction du Manège militaire de Québec... 2006 : Laura Gainey, 25 ans, la fille de Bob Gainey (hockey) ... 1980 : John Lennon, 40 ans, un des Beatles... 1978 : Golda Meir, 80 ans, ancienne premier ministre israélien.