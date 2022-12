Frédéric Chagnon a convaincu les Alouettes

Le spécialiste des unités spéciales Frédéric Chagnon en a fait assez à sa première saison avec les Alouettes de Montréal pour convaincre le directeur général Danny Maciocia de lui octroyer un nouveau contrat.

C’est ce que l’organisation a annoncé, jeudi. Chagnon a réussi six plaqués en 2022, tous sur les unités spéciales. Le secondeur a disputé 16 des 18 matchs de l’équipe.

«Frédéric est un des bons joueurs du circuit pour contrer les adversaires sur les unités spéciales, a affirmé Maciocia dans un communiqué. Sa rapidité a permis à l'unité défensive de bénéficier de bons positionnements sur le terrain. Nous sommes heureux qu'il soit de retour.»

Formé chez les Carabins de l’Université de Montréal, Chagnon a remporté la Coupe Vanier en 2014 lorsque Maciocia était le pilote de l’équipe. C’est d’ailleurs celui-ci qui l’a attiré à Montréal l’année dernière.

Chagnon a disputé trois saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique et une autre avec le Rouge et Noir d’Ottawa avant de se joindre aux Moineaux. Il compte un plaqué défensif, 38 sur les unités spéciales et un touché en carrière.