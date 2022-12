Incendie criminel en Beauce: Un homme blessé retrouvé à une dizaine de kilomètres

La Sûreté du Québec a découvert un homme grièvement blessé à la suite d’un accident de camionnette qui pourrait avoir un lien avec l’incendie criminel qui a ravagé un garage à Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, mercredi matin.

L’événement qui a nécessité l’intervention de 25 pompiers vers 7h, sur la rue Principale de cette petite municipalité, vient de prendre une tournure pour le moins nébuleuse.

Un peu plus tard en matinée, après l’extinction de l’incendie, les autorités ont retrouvé un homme grièvement blessé sur la route 108, du côté de La Guadeloupe, toujours en Beauce, indique la Sûreté du Québec (SQ).

L’individu dans la quarantaine se trouvait à bord d’une camionnette volée avec laquelle il a fait des tonneaux. En plus des blessures causées par l’accident, il présentait de sérieuses brûlures sur tout le corps.

Transporté dans un centre hospitalier de Québec, il sera rencontré ultérieurement, lorsque sa condition le permettra. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

« Une enquête est en cours. On ne peut pas confirmer que c’est relié et l’homme n’a pas été arrêté. Mais on doit éclaircir tout ça », précise Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Concernant l’incendie à Saint-Honoré-de-Shenley, bien que le Service de sécurité incendie de l’endroit indique qu’il serait d’origine criminelle, le corps de police provinciale ne le qualifie que de suspect pour le moment.

Un enquêteur et un technicien en scène d’incendie se sont rendus sur les lieux pour analyser la scène.