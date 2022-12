L’absence de Céline Dion coûtera des millions

Si on se fie aux revenus que la Québécoise générait à Vegas, c’est presque un million de dollars par spectacle annulé qui risque de s’envoler.

À cause d’un trouble neurologique très rare, Céline Dion doit reporter ses spectacles du printemps 2023 à 2024. Elle annule aussi ses huit spectacles prévus à l’été 2023 dans le cadre de sa tournée mondiale Courage.

Celle qui aura 55 ans bientôt a fait cette annonce jeudi sur son compte Instagram.

Un impact aux guichets

En juin 2019, le Journal avait calculé les statistiques des deux spectacles en résidence qu’elle avait offerts au Colosseum du Caesars Palace (A New Day de 2003 à 2007, et Céline de 2011 à 2019), afin de comprendre combien son absence se ferait ressentir aux guichets.

Selon les chiffres fournis par Billboard et AEG Live, le promoteur des concerts de Céline Dion, à l’époque, ses 1141 représentations avaient attiré plus de 4 500 000 personnes et amassé des recettes de 875 millions $ CAN, soit quelque 766 871 $ par spectacle et encore plus si on tient compte des ventes de marchandises et autres produits connexes.

En 2014, le directeur du Centre de recherche en affaires et en économie du Nevada, Stephen P.A. Brown, avait confié au Journal que la chanteuse générait annuellement 114 millions $ en retombées économiques à Las Vegas.

L’annulation de ses spectacles au Colosseum du Caesars Palace, à l’époque, allait donc avoir un impact certain sur l’économie de la ville. « Sur une économie de 85 milliards $, ça représente environ un dixième de pourcent de l’argent qui se génère dans la ville chaque année », expliquait-il.

Vidéo émotionnelle

La native de Charlemagne reportera donc les spectacles du printemps 2023 à 2024 de son « Courage World Tour », où elle devait se produire dans plusieurs villes au Canada et aux États-Unis, et annule huit de ses spectacles de l'été 2023.

« Chanter est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, et ne pas pouvoir le faire est inimaginable pour moi », a-t-elle partagé dans une vidéo émotionnelle sur Instagram.