Langue : quand les libéraux se content des peurs

Les cas où des francophones n’arrivent pas à avoir accès à des services de santé dans leur langue se multiplient.

Hier, on apprenait qu’en Ontario une patiente francophone a trouvé dans sa chambre cette note : « Speak English Please. »

En fin de semaine, Le Journal faisait état de plusieurs cas où, au Québec, dans des hôpitaux anglophones, des francophones n’avaient pu être servis dans la langue de Camille Laurin.

ONU ?

En réaction au dossier du Journal, le Parti libéral du Québec demanda « au gouvernement de garantir l’accès » à des soins en français dans « tous les hôpitaux au Québec ». Et ajoutait « les Québécoises et les Québécois devraient avoir accès à des soins de santé dans leur langue », donnant l’impression que nos hôpitaux devaient être comme l’ONU, remplis d’interprètes.

Le PLQ avait ici à l’esprit, évidemment, les grandes inquiétudes suscitées, dans la communauté anglophone, par l’adoption de la loi 96, refonte de la loi 101. « Bill 96 sparks fears about access to health care in English », titrait Global en mai.

Pourtant, rien dans 96 ne changeait l’article 15 de la loi sur les services sociaux : « Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux. »

Afin de dissiper les craintes, le député libéral David Birnbaum, en février, a même réclamé et obtenu un amendement afin de « protéger ces services ». « Notre opposition libérale a atteint un tournant », se félicitait-il dans un communiqué.

Pourtant, une fois en campagne, le PLQ recommença à dire que les services en anglais étaient à risque !

Dans une lettre ouverte en anglais publiée le 15 août et signée par Dominique Anglade et huit candidats, il promettait de se débarrasser des articles de 96 limitant pour eux l’accès aux services en anglais. (« Repeal clauses limiting access to health and social services ».)

Hier, j’ai reçu à QUB radio la porte-parole du PLQ en matière de langue française, Madwa-Nika Cadet, nouvelle députée de Bourassa-Sauvé. Avocate brillante au parcours impressionnant.

Je lui ai demandé précisément quels articles dans la loi 96 on devrait biffer pour garantir encore plus l’accès aux services de santé en anglais au Québec. Je n’ai obtenu aucune réponse précise. Le parti non plus ne m’en a pas fourni.

Comme en Syrie ?

Dans une entrevue accordée pendant la campagne, Désirée McGraw (élue dans Notre-Dame-de-Grâce) soutenait, dans une entrevue filmée (voir YouTube), qu’il y a « beaucoup d’anxiété » dans la communauté anglophone sur ces questions.

La loi 96 est à ses yeux « coercitive », « régressive » et a pour but de « matraquer » la métropole, la « punir ». Puis elle rappelait avoir dirigé un collège en Colombie-Britannique fréquenté entre autres par des jeunes de la Syrie, du Rwanda et de l’Afghanistan.

McGraw se souvenait « des récits de ces gens qui ont vécu dans des endroits où certains groupes sont méprisés, déconsidérés et exclus. Ça ne finit jamais bien !... Je ne compare pas le Québec à ces endroits. Mais ce que je dis, c’est que... c’est vraiment risqué lorsque des dirigeants commencent à traiter certains groupes comme des citoyens de seconde classe. »

Comme on dit dans NDG, « no comment ».