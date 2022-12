Les meilleures adresses pour acheter votre bûche de Noël

Qu’elle soit du côté de la gourmandise ou de la fraîcheur, aux saveurs certaines ou audacieuses, glacée, roulée, moulée, montée en mousse, en crème ou avec une ganache... cette année, offrez-vous une bûche de Noël qui ornera avec panache votre table de desserts !

Voici huit adresses où dénicher une bûche d’exception qui saura terminer votre festin des Fêtes en beauté.

Pâtisserie Chouquette

Photo fournie par Pâtisserie Chouquette

La nouvelle pâtisserie de l’heure à Québec, tenue par le charmant couple pâtissier.ère Rachel et Olivier, vient à peine de sortir ses deux sélections de bûches pour Noël qu’elles partent déjà comme des « petites chouquettes bien chaudes ». La première, sous le signe du réconfort, combine adroitement chocolat (en mousse et en biscuit), prunes du Québec et noisettes. La seconde plaira davantage aux palais friands d’acidité et de fraîcheur avec une marmelade à la clémentine et vanille, une crème aux agrumes (citron, pamplemousse et clémentine), le tout enrobé d’un moelleux biscuit viennois. On n’oublie pas de repartir avec une petite douzaine de chouquettes pour la route !

► patisseriechouquette.com

► 778 rue Saint-Jean, Québec

Catherine Méra

Photo fournie par Catherine Méra

C’est en combinant esthétisme, modernité et originalité que la pâtissière éponyme présente six œuvres qui ont toutes de quoi voler la vedette de votre soirée des Fêtes. Que vous soyez « Tout Chocolat » ou désiriez amener un peu d’originalité à votre tablée, la cheffe aura certainement mis le doigt sur une saveur qui vous plaira. Camerise, sapin baumier & yuzu, noisettes, caramel & clémentine, ou bien pistache & abricot ? Une création entièrement végane est aussi disponible.

► www.catherinemera.com

► 40 Côte de la Fabrique, Québec

► 41, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul

Chez Boulay – Comptoir Boréal

Photo fournie par Chez Boulay – Comptoir Boréal

Toujours en se laissant inspirer par la richesse boréale du terroir québécois, l’équipe du Comptoir Boréal souhaite, avec sa sélection de bûches, nous transporter soit dans « Nos Forêts » ou à travers « Nos Champs ». La première, qui marie chocolat, sapin baumier et caramel au lactaire à odeur d’érable (un champignon !), ravira les plus gourmands, tandis que la seconde, qui met en valeur les petits fruits du Québec (airelles, bleuets, canneberges et gadelles), associés à l’érable et au mélilot – aussi appelé la vanille boréale –, est tout aussi prometteuse. Peu importe la balade choisie, elle sera assurément douce pour les papilles.

► chezboulay.com/comptoir-boreal/

► 42 côte du Palais, Québec

Babeurre Délicatesses

Photo fournie par Babeurre Délicatesses

Ce lieu débordant de petites douceurs dans le quartier Limoilou perpétuera sans faute la tradition en présentant deux bûches aux saveurs du Québec ; pomme-caramel-miso, ainsi que chocolat-sapin-cerise. Ces créations disponibles sur commande côtoieront de nombreuses autres gourmandises pour lesquelles il est reconnu. Pensons boîtes de biscuits, scones, beignes, pâtes à choux garnies, ainsi que quelques plats salés de circonstance.

D’ailleurs, un marché de Noël est organisé le 23 et le 30 décembre, où plusieurs autres artisans locaux seront présents. Le rendez-vous est lancé !

► facebook.com/Babeurre-Délicatesses

► 1200, 3e Avenue, Québec

Farine & Cacao

Photo fournie par Farine & Cacao

Le chef pâtissier Christian Campos travaille avec un esthétisme tel qu’il devient extrêmement difficile de faire un choix, et pour le temps des Fêtes, ses trois créations de bûches ne font pas exception ! C’est sous le signe de l’épuration qu’il présente ses bûches Chocolat Pérou, agrumes et spéculoos & Café. La première met en valeur bien certainement un chocolat du Pérou (Alto el Sol 65 %), mais aussi le fruit lucuma, travaillé en crémeux. La seconde est au goût de kumquat, de mandarine et de citron caviar, tandis que dans la troisième, les épices du spéculoos sont mariées à la vanille et au café.

► www.farineetcacao.ca/

► 5855 rue Sherbrooke Est, Montréal

Chez Potier

Photo fournie par Chez Potier

Quatre bûches élégantes, soignées, élaborées avec la quintessence des ingrédients, le tout grâce à un savoir-faire méritoire. C’est ce que proposent le chef pâtissier Olivier Potier et son équipe chevronnée pour terminer votre repas des Fêtes en toute quiétude (et artifice !). Laquelle conquerra vos papilles : la bûche vanille et pacanes, celle au chocolat noir, framboises & mûres, celle au chocolat au lait, noisettes et yuzu, ou la bûche glacée tiramisu ? Stollen, pain d’épices, panettone et chocolats maison viennent compléter la gamme sucrée, tandis que du côté épicerie fine, on déniche tout le nécessaire pour de chics cadeaux.

► www.chezpotier.com

► 630 rue Wellington, Montréal

Le Duo Choc

Photo fournie par Le Duo Choc

Le « duo choc » derrière cette boulangerie qui a vu le jour à l’automne 2021 est composé de Florent Lehmann et Katryne Deguire : lui, boulanger, elle, pâtissière. Ces derniers cumulent plus de 25 ans de métier ainsi que maintes distinctions témoignant de leur maîtrise de l’art de la pâte. Pour le temps des Fêtes, ce duo réserve un catalogue très garni : bûches, bûchettes, éclairs, tartes, brioches, aux côtés de tourtes salées et pains festifs. Ça promet. Trois bûches peuvent se faufiler sur votre tablée sucrée : érable et poire, crème au beurre praliné et noisettes, ainsi que la signature Duo Choc, composée d’une mousse chocolat noir, d’un crémeux chocolat au lait, d’un biscuit moelleux au chocolat et de caramel, le tout, sur un biscuit croquant au maïs soufflé.

► leduochocboulangeriepatisserie.ca

► 215 boulevard Jean-Leman, Candiac

Le Tamelier

Photo fournie par Le Tamelier

La boulangerie Le Tamelier, à Blainville, a de quoi devenir votre première destination des Fêtes. Avant de sauter directement à la sélection de bûches, on ne peut passer à côté de l’impressionnante offre de pains : carré au lait pour accompagner votre foie gras, baguette ou épeautre et noix de Grenoble pour vos fromages, pain de ménage ou campagne au levain pour le petit déjeuner, prêt à être tartiné par les confitures ou le caramel maison. Côté bûches, on est dans la gourmandise assumée avec une première toute en chocolat incluant des notes de noisettes et de caramel, puis une seconde à la vanille Java et aux fruits rouges (en crémeux et en caramel de framboise).

► facebook.com/LeTamelierboulangerie/

► 1199 boulevard du Curé-Labelle, Blainville

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.