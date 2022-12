Les résidents permanents pourront intégrer les Forces armées canadiennes

Les résidents permanents, présents au Canada mais citoyens d’un autre pays, pourront désormais postuler pour s’enrôler dans les Forces armées canadiennes.

«L’enrôlement de résidents permanents nous aidera à faire croître nos forces armées en y intégrant des gens compétents et bien formés qui choisissent une carrière en uniforme», a déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

L’enrôlement d’un citoyen d’un autre pays, qui jouit du statut de résident permanent au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, était géré par le chef d’état-major de la défense. Dorénavant, la responsabilité reviendra au commandant du Commandement du personnel militaire et au commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes.

«Le fait de permettre aux résidents permanents de servir contribuera à l’avancement des intérêts et des valeurs du Canada à l’étranger, tout en appuyant la population canadienne au pays, en cas de besoin», a affirmé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

«Pour croître et relever les défis de demain, les Forces armées canadiennes doivent recruter, former et retenir des talents variés au Canada. Ces talents comprennent des résidents permanents, qui apporteront beaucoup d’enthousiasme, d’expérience et de connaissances à l’Équipe de la Défense», a ajouté le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense

En juillet 2022, la Force régulière comptait environ 63 500 membres. Les FAC ont consacré une capacité accrue en vue d’accueillir au moins 5 900 nouveaux membres par l’entremise de leurs centres de recrutement d’ici mars 2023.