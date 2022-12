Loterie: une campagne pour sensibiliser les jeunes aux risques

Les enfants sont plus à risque de développer une dépendance s’ils sont initiés très tôt aux jeux de hasard et d’argent.

C’est ce qu’indiquent plusieurs études suggérant aux adultes de faire attention à une initiation précoce de la loterie à l'endroit des plus jeunes.

Profitant de la période des Fêtes, le Centre international d’étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l’Université McGill et le National Council on Problem Gambling (NCPG) rappelle aux adultes l’importance d’adopter des comportements responsables en présence d’enfants.

«Les habitudes de jeu problématiques chez les jeunes sont un enjeu de santé publique qui n’est pas sans importance», a déclaré Keith Whyte, directeur général du NCPG.

La 22e campagne Donner de façon responsable est ainsi lancée pour sensibiliser le public aux risques associés à la participation des jeunes à la loterie.

«C'est une excellente façon d’encourager la population à adopter des comportements responsables, notamment en offrant des billets de loterie aux adultes uniquement», a déclaré Jeffrey Derevensky, directeur du Centre international d’étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l’Université McGill.

«D’ailleurs, nous sommes ravis d’avoir un tel soutien de la part du milieu de la loterie, ainsi que d’autres milieux, dans la réduction des méfaits liés à la participation aux jeux de hasard et d’argent», a fait savoir M. Whyte.

Notons que toutes les sociétés de loterie canadienne et américaine se sont jointes à la présente campagne de 2022 pour promouvoir de saines habitudes.