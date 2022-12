Macron remet un masque au nom de la «responsabilité»

Le président français Emmanuel Macron a remis un masque jeudi estimant qu'il était nécessaire de «reprendre des habitudes» face à la remontée de l'épidémie de COVID-19, «sur la base du volontariat».

«Je suis les préconisations de mon ministre», a-t-il dit, aux côtés du ministre de la Santé François Braun, également masqué, lors d'un déplacement près de Poitiers (centre-ouest).

«Face à la remontée de l’épidémie (...) je pense que c’est bien de faire de la pédagogie parce qu’on n’a pas envie de revenir vers des obligations généralisées forcément», a poursuivi le chef de l'État.

«Donc c’est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité», a-t-il souligné.

Face à une neuvième vague de COVID-19 qui s'ajoute à des épidémies de grippe et bronchiolite, le gouvernement refuse encore la coercition, mais n'exclut pas de durcir sa position sur le masque si la situation l'impose.

Dimanche, le ministre de la Santé avait lancé un «appel solennel» pour inciter les plus fragiles à se faire vacciner face à cette vague.

En France, huit premières vagues ont apporté une certaine immunité à la population, largement vaccinée, mais qui est en retard pour les deuxièmes rappels. Mais si le nombre total de patients hospitalisés reste nettement inférieur aux plus hauts niveaux observés cette année, cette reprise risque de percuter un système de santé déjà en difficulté.

La pandémie a fait plus de 158 000 morts en France et, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 6,6 millions de morts dans le monde.