Maladie rare de Céline Dion: «J’ai versé une larme» - Jeanick Fournier

«Quand j’ai vu la vidéo ce matin, j’ai versé une larme. Chanter, c’est toute sa vie.»

• À lire aussi: Les personnalités québécoises et internationales offrent leur soutien à Céline Dion

• À lire aussi: Annonce de Céline Dion: natif de Charlemagne, Mathieu Lacombe a «eu un pincement au coeur»

• À lire aussi: Maladie neurologique rare: la nouvelle sur Céline fait le tour des médias du monde

La chanteuse Jeanick Fournier, une admiratrice passionnée de Céline Dion qui a séduit tout le pays en interprétant une chanson de son idole à Canada’s Got Talent, était bouleversée, jeudi, quand le Journal l’a jointe chez elle à Saguenay.

« Je comprends sa passion. D’annuler des concerts, de ne plus être capable de performer et d’avoir le contrôle sur ce qui est toute sa vie... moi, j’ai pleuré ce matin. J’ai revu la vidéo ce midi et j’étais encore émue. Je me disais : mon Dieu, que le bon Dieu lui donne la force pour passer à travers ça », dit celle qui présente depuis quinze ans un spectacle hommage à Céline Dion.

Comme bien d’autres depuis que Céline Dion a révélé dans une vidéo mise en ligne sur Instagram qu’elle souffre d’une maladie rare qui l’oblige à reporter des concerts, Jeanick Fournier vit d’espoir.

« Je lui souhaite de tout cœur qu’on puisse la revoir sur scène, mais je ne veux pas qu’on se crée d’attentes. On ne sait pas. La santé, c’est tellement important. »