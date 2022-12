Procès du tramway: Le tribunal ne peut juger d’une décision «politique», plaide le gouvernement

Il ne revient pas à la cour de juger de la décision «politique» qui a été prise pour le tramway, a plaidé jeudi le gouvernement du Québec.

Les procureurs du gouvernement ont plaidé jeudi pour ce qui sera finalement la dernière journée du procès sur la légalité du tramway. Il devait s’étirer jusqu’à vendredi, mais les procédures seront finalement complétées à la fin de la journée de jeudi.

Insatisfaits

D’entrée de jeu, l’avocate du Procureur général du Québec, donc du gouvernement provincial, Gabrielle Ferland Gagnon, a souligné que le recours intenté contre le projet de tramway réunit 17 citoyens qui sont insatisfaits du choix du mode de transport en commun choisi par les autorités publiques.

«On ne peut pas inférer de ces 17 citoyens insatisfaits le fait que la population en général est contre.» Elle a indiqué qu’il est normal que ce type de projet «bouscule, change les habitudes et puisse faire peur».

«Les gens ont le droit d’être contre le projet, de manifester leur désaccord, mais là n’est pas la question. Les demandeurs s’adressent aux tribunaux pour demander à la cour d’intervenir dans un choix politique. [...] Votre rôle n’est pas d’intervenir dans un choix politique», a-t-elle adressé au juge Clément Samson.

L'exemple chinois

Elle est revenue sur la prétention des opposants sur le saccage de la nature et le non-respect des recommandations du BAPE. «C’est étonnant que les demandeurs allèguent que le tramway ne respecte pas la nature et l’humain et disent que l’État a violé leur liberté d’expression. C’est curieux qu’on vienne demander un tramway sans rail de Chine. Je serais curieuse de savoir si les autorités gouvernementales [en Chine] ont suivi les recommandations du BAPE chinois», a ironisé la procureure.

De toute façon, a exposé Me Ferland Gagnon, le rôle du BAPE est consultatif. «Ni le gouvernement ni le ministre n’a l’obligation de suivre les recommandations du BAPE. Il doit les prendre en considération et c’est ce qu’il a fait dans le dossier.»

Même les toilettes

Le juge a noté que le BAPE était allé jusqu’à identifier le nombre de toilettes qu’il fallait sur le tracé, à certaines stations.

«Le ministère a tellement pris en considération des avis du BAPE qu’il est allé poser des questions à la Ville sur les toilettes», a renchéri l’avocate, qui a souligné que toutes les conditions du décret adopté pour autoriser le projet font suite aux avis du BAPE.

Quant au conflit d’intérêts impliquant le gouvernement, la Caisse de dépôt et placement et un expert, brièvement suggéré mais non étayé par l’avocat des opposants, Me Guy Bertrand, le gouvernement estime que c’est «non fondé» et «gratuit». «Ce n’est pas suffisant de venir alléguer un élément de fait hors contexte sans venir justifier des allégations assez graves.»