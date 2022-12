Que retenir de La Mélodie du bonheur ?

Il y a beaucoup de candeur dans La mélodie du bonheur qu’on présente au Théâtre St-Denis...

Peut-être aussi y a-t-il une leçon à en tirer. Si après plus d’un demi-siècle, les musiques de Richard Rodgers restent un plaisir (et des vers d’oreille !) pour nous tous, les péripéties de la famille von Trapp, telles qu’elles sont narrées dans La mélodie du bonheur, ont de la barbe et du poil aux pattes. Elles se sont déroulées dans les années trente, entre les deux grandes guerres.

Le scénario qu’en ont tiré Lindsay et Crouse, sur lequel Hammerstein a greffé ses paroles, est écrit à l’eau bénite. Il dégouline de bons sentiments, de complaisance et de naïveté.

Serait-ce suffisant pour ignorer une comédie musicale qu’on a présentée de façon sporadique dans plusieurs pays depuis sa création sur Broadway en 1959 ? Sûrement pas !

Mais c’est une sérieuse mise en garde pour tout producteur qui entend la présenter sans coupures chirurgicales, si douloureuses soient-elles, sans des injections opportunes de botox et, surtout, sans la relecture qu’il faut pour lui redonner un air de jeunesse. C’est bien ce qu’avait presque réussi Denise Filiatrault il y a une douzaine d’années, lorsqu’elle a mis en scène La mélodie du bonheur à Juste pour rire avec beaucoup moins de moyens que Gregory Charles.

L’INCOMPARABLE NEZ DE DENISE

Mme Filiatrault n’est peut-être pas la directrice la plus créatrice qui soit, mais elle possède un nez sans pareil pour évaluer ce que le public est capable de supporter, surtout un public d’enfants. Si sacré que soit le texte qu’elle met en scène, Denise a toujours le bistouri à la main. Là-dessus, sa rigueur a fait école. C’est avec la même impassibilité que Serge Denoncourt et René Richard Cyr ont abordé Les choristes, Les belles-sœurs ou Demain matin, Montréal m’attend. Annie, la comédie musicale que prépare Denoncourt, passera au même crible impitoyable.

Gregory Charles, qui dépasse d’une coudée n’importe quel premier de classe en musique ou en n’importe quoi, est trop gentleman pour se livrer au moindre « sabotage » d’une œuvre qu’il doit chérir depuis son plus jeune âge.

Pourtant, il aurait fallu qu’il soit moins respectueux. Le talent vocal de ses interprètes, en particulier celui de Klara Martel-Laroche (Maria), d’Éveline Gélinas (la baronne Elsa), de Monique Pagé (la mère Abesse) et de tous les autres, la grâce et la spontanéité des enfants, la présence de musiciens en chair et en os (plutôt que ces détestables bandes sonores), réussissent tout de même à faire de cette nouvelle production de La mélodie du bonheur un spectacle à ne pas manquer, pourvu qu’on n’en attende pas trop de magie.

UN CONSORTIUM PROVIDENTIEL

Partout, le monde du spectacle est un panier de crabes. Montréal n’échappe pas à la règle. Malgré tout, c’est à un consortium improbable réunissant une dizaine de producteurs qui sont de féroces concurrents que l’on doit la nouvelle version de La mélodie du bonheur. Cette expérience unique marquera-t-elle le début d’une nouvelle ère au Québec ?

Producteurs, sociétés d’aide et commanditaires tireront-ils enfin profit du goût des Québécois pour la comédie musicale ? Réaliseront-ils enfin comme il est incongru que des comédies musicales comme Starmania et Notre-Dame de Paris, dont la distribution principale était québécoise, aient commencé leur fabuleuse carrière à Paris plutôt qu’à Montréal ? Ces gens d’argent et de pouvoir vont-ils continuer à miser uniquement sur des succès américains ou anglais du siècle dernier, alors que nos créateurs rongent leur frein ? Dieu nous en garde.