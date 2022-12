Les personnalités québécoises et internationales offrent leur soutien à Céline Dion

Alors que la diva vient de partager au monde entier la cause de son absence de la scène depuis plusieurs mois, les messages de soutien de personnalités québécoises et internationales se multiplient sur les réseaux sociaux de la chanteuse qui a été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare atteignant environ une personne sur un million.

• À lire aussi: Qu'est-ce que le syndrome de la personne raide, la maladie dont souffre Céline Dion

• À lire aussi: «C’est notre Céline nationale! J’espère qu’elle va se rétablir»: des fans réagissent

• À lire aussi: Céline Dion souffre d'un trouble neurologique rare

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré ce matin : « On souhaite, évidemment, un prompt rétablissement à Céline Dion. C’est une immense vedette, qui vient de Charlemagne dans le comté de L’Assomption, donc dans mon comté. On est tellement fiers d’elle. On espère qu’elle va être capable de recommencer sa tournée le plus vite possible. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, a quant à lui expliqué que le succès de la diva québécoise nous « démontre que quand on veut faire de grandes choses, on est capable de le faire ». « C’est sûr qu’on accueille ces nouvelles-là, qui ne sont pas très réjouissantes, toujours avec un pincement au cœur. Et quand ça touche Céline, je pense que c’est encore pire. Mais on lui souhaite que ça se passe bien et on espère qu’elle va nous revenir en forme. »

Il a aussi twitté : « J’ai appris la nouvelle au sujet de Céline Dion. C’est triste, mais en même temps, on sait que Céline est une battante. Je suis certain que tous les Québécois se joignent à moi pour lui envoyer des ondes positives et qu’on la reverra bientôt en forme. »

Vedettes québécoises

Le groupe Alfa Rococo, la chanteuse Anik Jean, l’animatrice et comédienne Marina Orsini, l’animateur Herby Moreau, l’animatrice radio Valérie Roberts, la comédienne Maxim Roy et la comédienne et animarice Ingrid Falaise ont tous laissé des messages de soutien sous la publication Instagram de la diva originaire de Charlemagne. Ceux-ci sont surtout composés d’émoticônes de cœur et de mains en prière.

L’animateur de radio Benoit Gagnon a écrit : Beaucoup de force, bon courage et surtout prends ton temps et penses à toi @celinedion ... On est là et on sera là 🌟❤️🌟 »

Mitsou Gélinas lui a également laissé un doux message : « Pauvre petit chat.... Je t’embrasse fort et t’envoie mes meilleures énergies pour la suite. En espérant que tu passes un beau temps des fêtes malgré tout❤️ »

« On t’aime infini Céline ♥️ » a partagé la chanteuse Charlotte Cardin.

L’humoriste et auteur québécoise reconnue pour ses imitations de Céline Dion, Tranna Wintour, a écrit : « Nous t’envoyons tous tellement d'amour et d'énergie positive et curative. Je ne peux pas imaginer la douleur de ne pas pouvoir faire ce que tu aimes, mais sache que notre amour et notre appréciation vont au-delà de ton talent. Tu nous manques trop! Sois bonne et douce envers toi-même, prends tout le temps dont tu as besoin. On ne va nulle part ❤️❤️❤️❤️ »

Ailleurs dans le monde

Ailleurs dans le monde, la populaire chanteuse américaine Gwen Stefani a écrit « Nous t’aimons Céline gx »

La designer Donatella Versace a tenu à laisser un mot d’encouragement à notre Céline. « Céline, je pense à toi et t'envoie tout mon amour. Tu es le talent personnifié et, à mesure que tu vas guérir, ta puissance et ta présence se feront à nouveau sentir partout. Je te souhaite un prompt rétablissement 😘♥️ »

Le blogueur américain Perez Hilton a partagé ceci : « Tu es dans mon coeur! Tu l’as (toujours) été! Puisse le fait de partager cet énorme poids sur tes épaules accélérer ton voyage de guérison ! Le monde a besoin de toi à 100% - et tu le seras !!!!! »

Du côté de la France, la chanteuse Zaz a envoyé des cœurs à Céline, tout comme la chanteuse Patricia Kass.