Saint-Augustin: Un gel de taxes pour 5 ans et une dette remboursée d’ici 4 ans

Malgré l’inflation galopante, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures offrira un gel de taxes à ses citoyens pour les cinq prochaines années, en plus de viser un remboursement intégral de sa dette plus vite que prévu, d’ici quatre ans.

Surendettée il y a quelques années à peine, la municipalité de 20 000 habitants a opéré un virage spectaculaire. Elle nage maintenant dans les surplus grâce aux gains d’environ 52 M$ obtenus en cour contre la Ville de Québec dans le dossier de la quote-part d’agglomération et la vente de nombreux terrains industriels (30 M$) au fil des ans.

Malgré les soubresauts de l’économie, la Ville a désormais les moyens de ses ambitions et peut se permettre de geler les taxes pour longtemps, en plus de rembourser sa dette à vitesse grand V.

Elle aurait même pu se permettre une nouvelle baisse substantielle de la facture de taxes après la réduction de 8 % accordée en 2022, reconnaît le maire Sylvain Juneau, mais ce dernier préfère miser sur la « stabilité et la prévisibilité ».

Pas de baisse de taxes à l’horizon

Il rappelle par ailleurs qu’il n’a jamais « caché son jeu » en campagne électorale et qu’il livre exactement ce qu’il a promis. Ceux qui préconisaient des baisses de taxes draconiennes, afin de combler l’écart avec les autres villes de la région, ont été défaits. Rappelons que la Ville de Saint-Augustin a toujours, de loin, le compte de taxes le plus élevé de l’agglomération.

En gelant les taxes pendant plusieurs années, le maire Juneau espère rattraper lentement mais sûrement la moyenne régionale d’ici 2027 puisque les autres municipalités devraient, logiquement, augmenter les taxes durant la même période.

« On aurait pu baisser les taxes de 15 % mais on n’aurait pas eu cet argent-là pour le mettre sur la dette (...) Moi, si je suis citoyen et que j’entends mon maire dire qu’on n’aura plus dettes et qu’en même temps, il me dit qu’il investit 103 M$ sur 5 ans (en immobilisations) et qu’il gèle mes taxes, bravo ! Ça va bien ! », expose-t-il, fier d’annoncer que la dette nette s’éteindra complètement d’ici 2026. En mars dernier, les médias rapportaient qu’il espérait y arriver en 2029.

Remboursement très rapide

L’effet des remboursements sur la dette – à même les surplus – a un effet « exponentiel », fait valoir le maire Juneau. Est-ce trop rapide ? Il répond qu’il n’aime pas « engraisser les banquiers » avec des intérêts et juge que l’endettement, sous l’Équipe Corriveau, a été « trop rapide et commandait un désendettement rapide. « Toutes les approches se défendent mais moi, j’ai toujours prôné de mettre de l’ordre. »

Le budget doit normalement être adopté jeudi soir par les conseillers indépendants qui ont tous participé aux discussions sur le contenu du budget.

Des chantiers majeurs en 2023

La Ville de Saint-Augustin a également dévoilé un programme quinquennal d’immobilisations costaud avec des investissements de 103,5 M$. Durant la seule année 2023, elle prévoit dépenser près de 42 M$.

Plusieurs chantiers majeurs sont au menu dont celui de la rénovation et l’agrandissement de l’hôtel de ville et du garage municipal, évalué 13,6 M$. À cela s’ajoute la réfection de la route Racette (7,1 M$), celle du rang des mines et du chemin Girard (3,8 M$), le réaménagement du carrefour Tessier/route 138 et route Fossambault/route 138 (3,5 M$) puis l’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte (2,7 M$).

Une somme record de 750 000 $ sera également consacrée à la plantation d’arbres. « Les choses vont de mieux en mieux et on a les moyens de le faire. J’en avais parlé en élections et j’en avait fait un engagement de verdir notre ville à tour de bras. Partout où on peut en mettre, on va en mettre », a indiqué le maire Juneau, évoquant aussi l’abattage de nombreux frênes malades.

Pour financer ses investissements, la Ville pigera allégrement dans son énorme surplus de 86 M$ afin d’effectuer des paiements comptants de 14 M$.

Le budget 2023 doit être adopté jeudi soir par le maire et les six conseillers indépendants qui ont tous participé à son élaboration

Les faits saillants du budget 2023

Budget de 64,4 M$ (+ 5,7 %)

Gel des taxes résidentielles, commerciales et industrielles (jusqu’en 2027).

Pour une maison moyenne évaluée à 373 584 $, la facture sera maintenue à 4 108 $.

La dette nette passe de 48,9 M$ à 42,6 M$. Elle doit être complètement remboursée en 2026 (à l’exception de la dette de 5 M$) liée aux taxes de secteurs.

PQI (Plan quinquennal d’immobilisations) de 103,5 M$ (incluant 41,8 M$ en 2023)

*Source : Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures