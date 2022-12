Tage Thompson, un joueur de hockey affamé

En devenant mercredi le premier joueur depuis janvier à inscrire cinq buts dans un match de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant des Sabres de Buffalo Tage Thompson a attiré davantage de regards sur ses talents insoupçonnés et sa bonne éthique de travail.

• À lire aussi: Tage Thompson et les Sabres anéantissent les Blue Jackets

Acquis des Blues de St. Louis dans la transaction impliquant le vétéran Ryan O’Reilly le 1er juillet 2018, l’Américain de 25 ans connaît une saison éblouissante grâce à ses 21 filets. Dans un gain de 9 à 4 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, il a démarré sa soirée en trombe, enfilant l’aiguille quatre fois en 16 min 40 s pour commencer la première période; seul Joe Malone (quatre buts en 8:45 le 23 février 1921) a fait mieux que lui. Le héros du jour a complété son quintuplé tard au deuxième vingt.

Certes, Thompson se trouve dans d’excellentes dispositions, ayant obtenu au moins un point dans ses cinq dernières sorties. Il entend suivre la même recette et aider les siens à récolter des victoires.

«Ce fut l’un de ces soirs où tout allait de mon côté. Mes coéquipiers ont fait de bons jeux et c’était une rencontre plaisante, a-t-il commenté au site NHL.com, complimentant ses partenaires Alex Tuch et Jeff Skinner. C’est vraiment gratifiant, car j’ai consacré beaucoup d’années pour me rendre à ce niveau et être récompensé ainsi procure de belles sensations. Ça vous rend encore plus affamé.»

«Je veux être davantage moi-même et je sais maintenant ce que je peux faire. Je suis excité de vivre une soirée comme celle-là et il s’agit de continuer à progresser en me testant encore plus», a-t-il enchaîné.

Dans le camp adverse, c’était évidemment le désarroi. «En 26 ans chez les professionnels, je n’ai jamais vu cela. Nous n’avons pas de réponse à donner contre ce trio. Tage Thompson nous a assommés», a déclaré l’entraîneur-chef Brad Larsen.

Une inscription dans le livre d’histoire

Le seul autre porte-couleurs des Sabres ayant récolté cinq filets dans un affrontement est Dave Andreychuk, qui a accompli l’exploit le 6 février 1986. Dans la LNH, le dernier auteur d’un tel fait d’armes avant Thompson était Timo Meier, des Sharks de San Jose; il avait réglé le cas des Kings de Los Angeles à lui seul le 17 janvier.

Au cours du présent siècle, six hockeyeurs ont réussi une partie de cinq buts, incluant Marian Gaborik (20 décembre 2007), Johan Franzen (2 février 2011), Patrik Laine (24 novembre 2018) et Mika Zibanejad (5 mars 2020).

Laine se trouvait aussi sur la patinoire durant les exploits de Thompson, mercredi, et il n’a pas été impressionné par la performance des siens. «Nous avons été mauvais tout le match et ça se voyait bien sur le tableau indicateur. C’est embarrassant de voir comment on a joué», a-t-il déploré.