Tramway: Marchand pas inquiet pour les financements du fédéral

Même si les délais se resserrent pour le tramway, Bruno Marchand réitère qu’il ne nourrit pas d’inquiétudes quant aux financements d’Ottawa dont la date butoir est le 31 mars 2023.

« Je ne suis pas inquiet de ça. Je ne pense pas qu’on va passer la date. Je ne suis pas à la table de négociations. Mais ce qu’on me dit, de part et d’autre (le palier provincial et le fédéral), c’est que ça va bien et qu’il y a une volonté de réussir pour les délais », a assuré le maire de Québec, jeudi, en impromptu de presse.

M. Marchand a ajouté qu’il n’a « jamais jamais jamais » senti autant d’appui du gouvernement du Québec pour ce mégaprojet.

Négociations en cours

Le maire de Québec a par ailleurs confirmé, pour la première fois, qu’une seule entité (Alstom) a déposé une soumission pour le volet ‘matériel roulant’ du tramway et que Siemens s’est retirée du processus.

Est-il possible que la Ville soit obligée de reprendre le processus d’approvisionnement à cause de la présence d’un seul soumissionnaire? « Si on n’est pas satisfaits. Si on n’est pas capables de s’expliquer les propositions qui nous sont faites, c’est pas impossible qu’on retourne en arrière », a-t-il répondu en affirmant que cette éventualité demeure « théorique ».

Comme les négociations avec Alstom sont en cours, le maire Marchand n’a pas voulu trop s’étendre sur le sujet pour ne pas fausser les pourparlers. Le scénario idéal demeure que « les négociations aboutissent et qu’on en ait pour la valeur du marché ».