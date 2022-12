Trois-Rivières: les recherches pour retrouver Eduardo Malpica s’élargissent

Les proches d’Eduardo Malpica, porté disparu depuis le 26 novembre à Trois-Rivières, pensent qu’il pourrait s’être déplacé en dehors de la ville et appellent à la vigilance.

Le sociologue et travailleur communautaire pourrait se trouver dans un état de détresse psychologique. La famille, les collègues et ami.e.s d’Eduardo ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

M. Mapica a disparu dans des circonstances nébuleuses après une soirée passée dans un bar de Trois-Rivières le 25 novembre dernier. Il aurait été aperçu le 26 novembre vers midi dans un parc de la ville. Depuis, aucune nouvelle piste n’a permis de comprendre ni ce qui s’était produit, ni où il pourrait se trouver.

«Nous croyons, en raison du témoignage très crédible recueilli par la police, qu’Eduardo ait pu profiter d’une fenêtre d’un peu plus de 24 heures avant que sa disparition soit rapportée dans les médias pour se déplacer à l’extérieur de Trois-Rivières», a souligné Valérie Delage, directrice générale du Comité de solidarité/Trois-Rivières, l’organisation où travaille M. Malpica.

Eduardo Malpica est installé à Trois-Rivières avec sa conjointe et son enfant de 4 ans depuis un peu plus d’un an. Il travaille comme agent aux communications, en éducation à la citoyenneté mondiale et en mobilisation du public au Comité de solidarité/Trois-Rivières et comme chargé de cours en sociologie au Collège Laflèche.

«L’élan de solidarité observé depuis le 26 novembre me démontre à quel point Eduardo a su rapidement tisser des liens étroits avec la communauté trifluvienne. C’est à son image. Un homme qui aime sa collectivité, s’intéresse à la vie des autres et a le bien commun tatoué sur le cœur. En plus, c’est un amoureux attentionné et un papa aimant. J’ai vraiment hâte qu’on le retrouve», a confié Chloé Dugas, la conjointe d’Eduardo.

La police de Trois-Rivières a aussi tenu à lui communiquer qu’elle n’avait aucune accusation à porter contre lui estimant qu’il pourrait avoir fui en raison d’une crainte non-fondée des forces de l’ordre.