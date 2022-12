Un changement de gardien salutaire pour l’Océanic

RIMOUSKI | Tirant de l’arrière 3-2 après une période, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a eu la main heureuse en remplaçant son gardien partant Gabriel Robert par Patrik Hamrla qui a accordé un seul but pendant que son équipe en marquait quatre en route vers un gain de 6-4 face au Phoenix de Sherbrooke ce jeudi soir à Rimouski.

« Nous n’avons pas connu un match A avec 20 revirements en première période. Ce que j’ai aimé, c’est que nous avons continué d’avancer en retard de 3-2. Hamrla a fait les arrêts clés quand c’était le temps. Lyam Jacques a joué un très fort match », a analysé le pilote de l’Océanic.

Le Phoenix a marqué rapidement

Le Phoenix a pris les devants 2-0 dans la première moitié du premier engagement. Cole Huskins a ouvert la marque d’un tir du cercle des mises en jeu par-dessus l’épaule du gardien de l’Océanic, Gabriel Robert. Israël Mianscum a doublé l’avance des visiteurs sur une belle poussée.

Shawn Pearson (2e) a réduit l’écart à un but en descendant de lancer sur une descente à trois contre un. Le Phoenix a profité du fait que Luka Verreault n’a pas été en mesure de dégager son territoire, en infériorité numérique, pour reprendre une avance de deux buts sur un bel échange à trois qui a mené au but de Kaylen Gauthier, aidé de Milo Roelens et Justin Gill. William Dumoulin (9e) a répliqué 25 secondes plus tard pour réduire l’écart à un but.

Changement de gardien

Serge Beausoleil a voulu fouetter sa troupe en changeant son gardien de but en début de deuxième période. Patrik Hamrla a réalisé un arrêt très important sur Justin Gill sur une échappée en infériorité numérique. Quelques minutes plus tard, Maxim Coursol (5e) a créé l’égalité 3-3 en s’emparant d’une rondelle libre dans l’enclave. Une minute plus tard, William Dumoulin a attiré le défenseur et le gardien du Phoenix avant de remettre la rondelle à Xavier Filion qui a lancé dans une cage déserte pour son 3e de la saison.

Le Phoenix a créé l’égalité en tout début de troisième période par l’entremise de Justin Gill. En milieu de période, Lyam Jacques a redonné les devants 5-4 aux locaux avec son 5e but de la saison, sur une passe de Maxim Coursol. Le capitaine de l’Océanic, Frédéric Brunet (4e) a complété la marque dans un filet désert.

En bref

Xavier Filion a effectué son retour au jeu pour l'Océanic et il s’est démarqué avec un but, une passe et un poteau en troisième période. Les attaquants Jacob Mathieu et Jan Sprynar sont blessés tandis que les jeunes défenseurs Spencer Gill et Cory MacGillivray ont été laissés de côté.

L’Océanic recevra les Foreurs de Val-d’Or pour un programme double samedi et dimanche.