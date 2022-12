Une année de premières fois

Jay Scøtt a vécu, de son propre aveu, une année 2022 « rocambolesque ». Pour couronner de belle façon ces derniers mois, l’auteur-compositeur convie le public à un « gros party de famille », samedi soir au MTelus. Le Journal s’est entretenu avec l’artiste de 33 ans.

Pourquoi as-tu décidé d’appeler ce spectacle au MTelus ta « première dernière supplémentaire » ?

« C’est une question de branding. Il y a eu “ses premiers grands succès”, puis “son premier photoshoot” et “son premier vidéoclip”. Là, c’est ma “première dernière supplémentaire”. Ç’a du sens, là ! [rires] »

À quoi faut-il s’attendre de cette soirée-là ?

« À un méchant gros party de famille. Les gens ne viennent pas juste assister à un spectacle, mais bien sûr y participer. Les gens chantent plus fort que moi. Je n’ai aucun contrôle sur ce spectacle-là ! C’est ça que je réalise aussi. J’en ai fait une cinquantaine cet été. Je fais un accord et les gens chantent à ma place. Et je suis payé le même cachet, en plus. C’est incroyable ! »

As-tu déjà joué au MTelus ?

« Je n’ai fait qu’une fois la chanson Copilote au lancement de FouKi. Sinon, ce sera ma première fois. J’ai tellement été voir de spectacles là-bas ! Un des premiers shows que je suis allé voir à Montréal, c’était au Métropolis [l’ancien nom du MTelus]. C’était Les Trois Accords et j’avais 17 ans. De pouvoir vivre ce moment-là et d’être sur scène, ça va être malade. »

Comment décrirais-tu l’année 2022 que tu viens de vivre ?

« Ç’a été rocambolesque, avec plein de rebondissements. J’ai tellement tripé ! J’ai dit oui à tout. Je me suis ramassé aux quatre coins du Québec. J’ai ouvert pour Sean Paul devant 35 000 personnes. J’ai vécu des affaires que peu d’humains vivent. Et moi, ça fait tellement longtemps en plus que je rêve de ça. De pouvoir le faire en condensé de même, c’est malade. »

« J’ai tellement vécu de premières fois cette année. C’était la première fois que je faisais des festivals. Le Festival d’été de Québec, où il y avait 20 000 personnes... Au fil de l’été, j’ai peaufiné mon art sur scène et la manière avec laquelle j’interagis avec les gens. »

Qu’est-ce qui explique ton ascension fulgurante dans les dernières années ?

« Je pense que c’est une question de circonstances. Je pense que je suis arrivé dans un moment où la musique était extrêmement calculée. Moi je suis arrivé avec des chansons guitare-voix enregistrées en un coup dans ma chambre. Je pense que les gens se sont identifiés à ce côté plus humain. »

Quel a été le point tournant qui a fait que ton succès a basculé vers le grand public ?

« Ç’a vraiment été la collaboration avec FouKi, on ne se le cachera pas. La chanson Copilote, je l’avais sortie en 2020. Et on l’a ressortie ensemble en collaboration sur son album en 2021. C’est là que ça m’a ouvert la porte à aller partout. »

La chanson vous a valu le Félix de la Chanson de l’année, en novembre. Ginette Reno a d’ailleurs procuré un moment loufoque durant le gala en se trompant de nom. Qu’en as-tu pensé ?

« C’est là qu’on a vu le pouvoir de l’internet ! Ce moment a fait le tour de la toile. Moi, j’ai eu 4000 abonnés de plus simplement pour avoir participé à ce moment-là. »

Prévois-tu contacter Ginette pour faire une collaboration avec elle ?

« C’est sûr que ce serait incroyable. Mais en même temps, les trucs trop forcés, ça ne marche pas. J’aime mieux laisser aller ça et peut-être qu’un jour, on va se ramasser à quelque part et on va faire une chanson ensemble. On ne sait jamais. »

Jay Scøtt présentera sa première dernière supplémentaire samedi soir, au MTelus. Pour plus d’information : facebook.com/jayscott89