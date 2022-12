1, 2, 3, cocktails !

Préparer des cocktails personnalisés à ses convives pour ensuite lever son verre en leur honneur est une façon délicieuse de les accueillir chez soi et de lancer les festivités.

À chaque cocktail son verre

Photo tirée du site web linenchest.com

La collection de verres « Bartender Novecento » de Bormioli Rocco comprend des verres à cocktails, un verre à fizz et un verre à martini dans lesquels des boissons « vintage » prouvent qu’elles peuvent être raffinées et bien de notre temps. Le pied effilé, le bord délicat et les fins motifs de ces verres qui semblent venus d’une autre époque les rendent irrésistibles.

linenchest.com > 9,95 $ chacun

Ensemble de bar doré

Photo tirée du site web vinumdesign.com

Cet ensemble à cocktails en acier inoxydable au fini doré de True comprend un shaker de style « cobbler », une double mesure « jigger », une longue cuillère et un bâton pour mélanger vos cocktails préférés et une passoire « hawthorne » permettant de les servir rapidement et efficacement. Des accessoires si étincelants auront fière allure sur votre comptoir de bar.

vinumdesign.com > 69,95 $

La bonne dose

Photo tirée du site web linenchest.com

En plus d’attirer l’attention sur votre bar, ce distributeur contenant quatre bouteilles d’un litre ou d’une grandeur de 13 pouces chacune mesure et verse des doses de 1,5 once pour créer des cocktails bien équilibrés. Et pour ajouter au spectacle, cet accessoire tourne et son éclairage à DEL s’allume lorsque la boisson coule dans le verre.

linenchest.com > 84,95 $

Saveur de fumée

Photo tirée du site web tanguay.ca

Concoctez vos apéros avec cet ensemble à cocktails fumés de Viski et faites sensation auprès de vos invités ! La fumée produite par des granulés de bois embrasés, puis emprisonnée à l’intérieur de la bouteille dans laquelle le cocktail sera mélangé, procurera à chaque verre servi une saveur qui fera certainement jaser.

tanguay.ca > 159,99 $

Machine à cocktails

Photo tirée du site web bestbuy.ca

Il n’y a pas que des cafés en capsules... Des cocktails aussi ! La machine haut de gamme de Bartesian produit des boissons de mixologue en appuyant simplement sur un bouton. Il suffit de choisir préalablement la capsule qui correspond au cocktail désiré, de s’assurer que la machine contient le spiritueux requis, puis de sélectionner la concentration désirée, pour qu’en quelques secondes, votre verre soit rempli. Plus besoin d’acheter des jus, des boissons amères et des sirops.

bestbuy.ca > 569,99 $