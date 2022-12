DORIC, Semsa Bravo



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 26 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Semsa Bravo Doric, épouse de feu monsieur Sefket Doric. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, au, de 17 h à 17 h 45.L'inhumation du corps se fera au cimetière St-Charles en privé. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fuad (Amra), Emira (Tarik) et Sead (Branka); ses petits-enfants: Sanjin (Amy), Nee (Vance), Goran (Gabrielle), Maja (Mike), Mak, Dina (Pierre-Alexandre) et Zak; ses arrière-petits-enfants: Adelynne, Milan, Léon, Loralynne et Clément; sa sœur Aisa (ses enfants Damir et Vesna et leurs enfants Dubravko, Danira et Mak); Muhamed (Amira) et ses enfants Armela et Arijana; amis Nada et Nedeljko, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel du 2ième étage du Centre d'hébergement de Loretteville.