Lucille Gauthier



Martin et Richard Leclerc désirent vous informer du décèsde leur mère Lucille Gauthier (feu Mathieu Leclerc),née à Québec le 24 septembre 1938.Elle s'est éteinte paisiblement le 27 novembre 2022à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuilses enfants :Richard Leclerc (Kazumi Furukawa) et Martin Leclerc (Joe Bocan);ses parents :Pierre Gauthier (feu) et Annette Chabot (feu);ses petits-enfants :Frédérique Lévesque (Martine Lévesque) et Catherine Leclerc;sa belle-soeur et son beau-frère :Johanne Leclerc et Robert Daigleainsi que sa tante Georgette Tousignant,ses cousins et cousines: Guy et Suzanne Chabot, Jacques (Nicole) et Marie Gauthier, Hélène et Lise Tousignant.Remerciement particulier aupersonnel médical de l’Hôpital St-Sacrement.À la demande de la famille, vous pouvez faire un donau Fonds de recherche en cancérologie de l'Université Laval.(https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0010/)