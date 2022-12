Cinq vins pour vos partys des Fêtes

C’est le retour en personne des partys de bureau et des soirées de fin d’année un peu arrosées entre amis qui s’étirent dans la nuit.

Puisque les occasions sont généralement nombreuses, j’ai pris soin de vous trouver cinq belles bouteilles à prix relativement abordable. Des fioles passe-partout qui feront honneur à votre palais et aux plats copieux tout en vous permettant de vous rendre jusqu’au 31 janvier sans craindre de faire un malaise cardiaque au moment de consulter votre compte de carte de crédit. On vous revient la semaine prochaine avec notre dernière chronique de l’année qui mettra en lumière les 50 meilleurs champagnes et vins effervescents. D’ici là, buvez moins, buvez mieux.

Masciarelli 2020, Montepulciano-d’Abruzzo

★★1⁄2 | $1⁄2 | 16,80$ | Italie 13 %

Le montepulciano est un cépage cultivé principalement dans les Abruzzes. Il donne souvent un vin un peu rustique avec des tanins fermes et une certaine amertume. Mais lorsqu’il est mis dans les mains de la famille Masciarelli, il donne des résultats étonnants. En effet, la « petite » cuvée se distingue par ses parfums de cerise, de cassis, de violette et de balsamique. La bouche est juteuse et montre des tanins arrondis. C’est bien sec, juste assez ferme tout en restant très agréable à boire. Il n’est pas facile de trouver un vin avec autant de personnalité qui soit offert à ce prix. Bravo !

Code SAQ : 10863774

Famille Perrin, Côtes du Rhône Réserve 2020

★★1⁄2 | $1⁄2 | 16,95$ | France 13,5 %

N’allez pas croire que les produits réguliers à la SAQ sont tous ennuyants et sans intérêt. La preuve : ce joli vin rouge produit par la famille Perrin (qu’on connaît aussi pour La Vieille Ferme, Château de Beaucastel, et les rosés du Château de Miraval). Élaboré à partir de grenache, mourvèdre et syrah, les trois cépages emblématiques de la Côte du Rhône, il offre un nez bien de prune, de poivre et de réglisse. En bouche, on sent le vin généreux avec un fruité frais, des tanins mi-corsés, de la buvabilité et une finale qui rappelle les épices. Bien typé, il saura plaire au plus grand nombre sans laisser les amateurs plus pointus sur la touche.

Code SAQ : 363457

Château de Cartes, Vin de Soif 2021, IGP Québec

★★★ | $$ | 19,95$ | Canada 12 %

Ce vignoble de Dunham sous la houlette de Stéphane Lamarre et d’Anik Desjardins ne cesse de progresser et continue de se distinguer avec ses vins élaborés avec beaucoup de minutie. C’est le cas de cet excellent vin qui, comme son nom l’indique, vous étanchera la soif illico presto. Par sa couleur rouge pétant presque translucide, on dirait une tisane. Dominé par le frontenac (75 %) auquel on ajoute du somerset, il s’agit d’un vin qui se rapproche d’un rosé vineux. Il offre une matière juteuse, presque croquante avec des flaveurs de bonbon anglais, de fraise et une touche herbacée. Possédant un indice de « picolabilité » dangereusement élevé, c’est le parfait candidat à boire frais à l’apéro avec quelques charcuteries ou une terrine d’aubergine. Un vin original et bien de chez nous.

Code SAQ : 14788636

Vietti, Arneis 2021, Roero

★★★1⁄2 | $$$ | 28,25$ | Italie 14 % | Bio

Un blanc original du Piémont élaboré à partir d’arneis, un cépage autochtone propre au Langhe qu’on appelle aussi le nebbiolo blanc du fait qu’on s’en servait autrefois pour adoucir le nebbiolo avec lequel on fait le célèbre barolo. L’excellente maison Vietti en fait une étonnante démonstration avec un nez absolument renversant de poire, d’abricot, de menthe et d’iode. En bouche, on est frappé par l’ampleur du vin, mais aussi par sa basse acidité. Le vin paraît pourtant parfaitement équilibré, merci à l’amertume noble qui ponctue la finale longue et délicate où s’entremêlent des flaveurs d’amande et de fruits blancs. Une belle bouteille à ouvrir à table et qui fera merveille avec les poissons et autres fruits de mer.

Code SAQ : 14556114

Christophe Pacalet, Les Marcellins 2021, Beaujolais

★★★ | $1⁄2 | 59,50$ | France 13,5 % | 3 L

Retour du meilleur « vinier » sur les tablettes de la SAQ. C’est le format idéal pour ce genre de vin. On peut le ranger dans la porte du frigo (d’autant qu’il est préférable de le servir frais) et le conserver 4 à 5 semaines. On gaspille moins de verre en plus de diminuer son empreinte carbone. Et ça revient surtout beaucoup moins cher qu’acheter le même vin à la bouteille (17,90 $ - Code SAQ 14349051 vs un peu moins de 15 $ dans ce format « vinier »). Du gamay friand, guilleret et festif. Des parfums aguicheurs de framboise et d’épices douces. Un fruité explosif en bouche, une texture délicate avec ce qu’il faut de densité et une finale savoureuse. Le rouge souple par excellence pour les Fêtes !

Code SAQ : 14736713

