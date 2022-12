Comment réussir à pardonner à ma mère?

Je suis en fin de vie. Je devrais normalement avoir accédé à une certaine sagesse, puisqu’une femme de 88 ans n’a plus grand-chose à défendre, si ce n’est son droit à finir ses jours tranquillement et sans stress. Mais ce n’est pas mon cas. J’ai toujours, sur le cœur, une grosse boule qui remonte à mon enfance.

Je suis la fille unique d’une mère, qui était une femme enfant, et d’un père, homme protecteur s’il en est, qui s’est toujours dévoué pour les femmes de sa vie. Le problème, c’est que ma mère ne m’a jamais vraiment aimée, que mon père le savait, mais qu’au lieu de la forcer à se montrer une mère digne, il s’organisait pour remplir le vide.

Toute mon enfance, j’ai entendu mon père me répéter « Ne t’en fais pas, ta mère t’aime, mais elle ne sait pas comment agir pour te le faire savoir tellement elle a elle-même besoin que toute l’attention se porte sur elle. » Et moi, je gobais comme une innocente tout ce qu’elle me faisait endurer pour ne pas déplaire à un père que je vénérais.

Pendant ce temps-là, ma mère ne cessait de me mépriser en me faisant sentir sa grande beauté à elle et ma laideur à moi. En plus de mettre en valeur son intelligence et ses talents artistiques, alors que moi je réussissais plus ou moins à l’école et que les arts ne m’intéressaient pas.

Je considère que cette femme a brisé ma vie en ne me permettant pas de m’épanouir comme enfant, adolescente et adulte. Je n’ai jamais pu avoir une relation normale avec un homme, tant je ne me sentais jamais à la hauteur. Pas plus que je n’ai eu une carrière florissante, vu qu’elle me rabaissait toujours pour mieux se hisser aux yeux de tout le monde.

Ils sont décédés tous les deux dans la jeune soixantaine en me laissant un certain pécule qui aurait dû me permettre d’être heureuse. Malgré cela, je ne l’ai jamais été, car j’ai l’impression que cet argent, c’est juste un prix de consolation pour ne pas avoir été aimée comme j’aurais dû l’être par ma mère.

À 80 ans, je me suis fait un cadeau en entreprenant une thérapie dans le but de parvenir à pardonner à ma mère pour me libérer le cœur de ce gros poids. Je n’y suis malheureusement pas parvenue. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus pour me la sortir de la tête une bonne fois pour toutes et avoir enfin la paix.

Fille à son père

Pardonner à quelqu’un le mal qu’il nous a fait quand ça nous ronge le cœur, c’est avant tout un geste de paix à poser envers soi. Il ne semble pas que vous vous aimiez assez pour y parvenir et c’est bien dommage. Savez-vous qu’en continuant à garder vivant le souvenir négatif de cette femme, c’est comme si, autant d’années après sa mort, vous lui donniez encore tout le pouvoir sur votre existence à vous ? Ne serait-il pas venu le temps de prendre vos responsabilités ?