Dans la cuisine avec Annie Blanchard: les plaisirs du large

Annie Blanchard et son complice Maxime Landry viennent de sortir un album hommage à Kenny et Dolly. C’est l’occasion pour les deux amis de marier leurs voix qui vont si bien ensemble et de revisiter de grandes chansons de Kenny Rogers et Dolly Parton. Pensons entre autres à la chanson I Will Always Love You popularisée par Whitney Houston. Pourtant, c’est Dolly qui la chantait dans les années 1960. Côté cuisine, c’est l’appel du large pour Annie, qui adore les fruits de mer. Elle se dévoile en toute sincérité et transparence et nous révèle ses goûts, ses préférences, tout comme ce qu’elle aime moins.

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Ni l’un ni l’autre ! De l’eau ! Beaucoup d’eau. Parfois, j’ajoute quelques gouttes de citron. Je suis née au bord de la mer, dans un petit village de 600 habitants, et nous allions chercher nos homards au quai. Boire de l’eau le matin avec du citron, c’est mon côté « plateau de fruits de mer » (rire). Plus sérieusement, il m’arrive de prendre du thé, parfois, mais je n’ai jamais bu de café, je n’ai jamais eu l’appel du café, je ne sais pas pourquoi, pourtant l’odeur est agréable.

Croissant ou gruau, fruits... ?

Gruau et fruits, mais surtout des œufs. Comme je m’entraîne, ça me prend des protéines le matin. Je consomme donc des œufs, au miroir, tournés, et parfois une omelette à laquelle j’ajoute souvent des légumes. Épinards, chou-fleur...

Pain tranché ou baguette ?

Pain tranché. Une bonne toast au beurre d’arachides... c’est dur à battre. Par contre, j’achète du beurre d’arachides naturel de qualité, c’est plus compliqué le matin lorsque tu prends le pot et que tu dois le mélanger, mais c’est vraiment meilleur au goût et pour ma santé. J’aime faire attention à ce que je mange pour avoir une belle énergie toute la journée.

Fromage ou dessert ?

Dessert. J’aime les tartes au sucre, les brownies, le gâteau au fromage, ce sont vraiment mes trois desserts préférés. Je ne suis pas très fromage en temps normal.

Viande ou poisson ?

Poisson, c’est sûr. De l’eau de mer coule dans mes veines. Pour la petite histoire, lorsque je suis allée manger dans des restaurants et que l’on me servait des casseroles de fruits de mer avec de la goberge et des fruits de mer surgelés, j’étais vraiment offusquée et je ne touchais pas au plat. C’est tellement loin de ce que l’on peut manger chez moi. La fraîcheur, la proximité et l’accès au meilleur du meilleur, c’est vraiment formidable, je suis très reconnaissante d’avoir eu accès à ce monde culinaire de simplicité et de vérité.

Avec le steak, salade ou frites ?

Salade et frites de patates douces.

La patate douce, je l’utilise de plus en plus, c’est vraiment formidable dans toutes les préparations culinaires. Et c’est bon pour garder un équilibre (rire).

Végé ou carné ?

Carné. Mais j’adore les plats végés.

En fait, j’essaie d’en faire au moins 2 à 3 fois par semaine, pour le souper.

Caramel ou chocolat ?

Chocolat... Mais si c’est caramel salé... j’embarque aussi.

Photo tirée du compte Instagram @grandboischocolats

Je dois avouer que pour le chocolat, par contre, je vais dans des petites chocolateries artisanales, je sais ainsi que ce sera de la qualité. Le chocolat commercial ne me tente pas.

As-tu des adresses à nous recommander ?

Geneviève Grandbois

Les chocolats de Chloé

Lecavalier Petrone

Gâteau ou biscuit ?

Les 2 ! On a la dent sucrée chez les Blanchard ! Je m’ennuie des biscuits de ma grand-mère. Pour la petite histoire, ma grand-mère en faisait une quantité incroyable pour pouvoir en donner à tout le monde. Lorsque nous étions enfants et jouions dans la cour chez elle, ça sentait à travers la maison et nous savions que nous allions nous régaler. C’était les fameux biscuits à trous. Mon grand-père disait : « mangez en tant que vous voulez, mais svp, laissez-moi le trou » (rire).

Bière ou vin ?

Vin. Mais je bois très rarement de l’alcool.

Blanc ou rouge ?

Plutôt du blanc, c’est plus doux.

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Bulles ! J’ai un faible pour le p’tit « kick » du pétillant, et puis souvent c’est pour de belles occasions, c’est vraiment festif.

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou et dis-moi pourquoi l’avoir choisi ?

Vitamix ! Je me fais des smoothies chaque jour, donc, ça me prend un outil de très bonne qualité ! Mon chum était tanné de m’entendre chialer après mon vieux mélangeur. Il a réglé le problème ! Et c’est super pour faire des potages, cela donne une merveilleuse texture fine et soyeuse. C’est cher, mais parfois ça vaut la peine d’investir pour avoir de la qualité et pour que cela fonctionne longtemps.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ? (Petit verre de vin, musique d’ambiance, tu chantes...)

J’écoute des vinyles. Cuisiner, c’est un moment de détente pour moi, les amis viennent avec leurs guitares, on sait que la fête sera au rendez-vous.

As-tu une recette chouchou que tu fais à tes invités ?

Guacamole maison. C’est si simple à faire et tellement bon et ça commence bien la soirée pour l’apéro. Il y aura évidemment des fruits de mer, j’ai la chance d’avoir de la famille qui me fait des pots et conserves de coques, palourdes, crabes, homards... Je vais pouvoir faire de belles pizzas aux fruits de mer ou des pâtes fraîches avec ce magnifique mélange, tout est simple et savoureux, on mange, on rit, on chante, on est heureux.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fière.

J’adore faire des potages. Je suis vraiment pas pire pour improviser avec ce que j’ai sous la main. Après être allée cueillir des pommes en septembre et en avoir rapporté beaucoup trop, j’en ai rajouté dans un potage courge et carottes. C’était délicieux.

Dis-nous qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Oui. Mettre trop de sel pour finalement jeter le tout et se faire du spag. J’ai un problème pour bien doser le sel. Dans la famille, on mange un peu moins salé que la majorité du monde, puisque ma maman a des problèmes de santé, donc, il faut souvent en rajouter dans son assiette, mais parfois, je me trompe et évidemment, ce n’est pas mangeable.

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

Repas gastronomique préparé par le chef Eric Gonzalez au resto Le XO à Montréal en 2019. Je n’ai jamais mangé quelque chose d’aussi bon de ma vie.

Ça sentait quoi, chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

Le pain frais sorti du four, ma mère faisait de grosses quantités de pain tout le temps. Cette odeur de pain maison est tellement réconfortante. Avec une bonne couche de beurre qui fond dessus, c’était le paradis.

Carnet d’adresses

Tes restos préférés ?

Le Shack du Pêcheur (Boucherville)

Madame Bovary (Boucherville)

Angela & I (Sainte-Julie)

Lupo (Sainte-Julie)

Ristorante Il Theatro au Capitole (Québec)

Produits culinaires chouchous

Huile d’olive et citron. C’est mon côté santé pour l’huile d’olive et les fruits de mer pour le citron. Ne m’apportez pas des fruits de mer avec du beurre à l’ail, ça me fâche de masquer le merveilleux goût de la mer avec de l’ail.

Plat préféré au restaurant ?

Photo Adobe Stock

Fruits de mer. S’il y a des lobster rolls, mon cœur et mon ventre sont heureux.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Des herbes fraîches. Tout goûte meilleur avec des herbes. J’en ai toujours à portée de main dans ma cuisine.

Un coup de cœur culinaire ?

La casserole aux fruits de mer acadienne de ma mère. Un grand classique de la maison, une quantité astronomique de pétoncles, homard, coques, palourdes, crabe, une petite béchamel pour lier le tout, juste un peu, et l’on se régale...

Gourmandise coupable ?

Sucre à la crème ! (Sans peanuts, ou noix.) Ça devrait être interdit de mettre ça dans le sucre à la crème (rire).

Ton style de cuisine préféré ?

Photo tirée du site web shackdupecheur.com

Acadienne (fruits de mer/poisson) ! Oui, je sais, je n’en démords pas. Ou sinon, la cuisine italienne, c’est d’ailleurs mon rêve d’aller en Italie pour manger cette véritable cuisine sur place, je sais que ça va goûter le ciel.