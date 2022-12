De la valeur d’une vie humaine

Le suicide médiatisé de la jeune Émilie Champagne a fait remonter en moi celui, tout aussi cruel, de mon frère survenu il y a 20 ans. À l’époque, mes parents étaient mal informés sur un sujet aussi tabou. Mais comment se peut-il qu’en 2022, tout un système hospitalier ait pu échapper cette jeune femme en détresse, alors que ses propres parents sentaient venir le drame et n’ont pas été écoutés ? Comment ne pas perdre confiance dans le système après ça ?

Quelle tristesse !

Comme une enquête du coroner a été ouverte sur ce cas, on en saura plus dans quelques mois sur les éventuels dérapages du système. Pour le moment, on ne peut que compatir à la douleur de ses proches.