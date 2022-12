Débat politique: les athlètes doivent en assumer la responsabilité, selon des anciens du CH

Malgré la prise de position controversée de Carey Price sur les armes à feu, Serge Savard croit que les athlètes peuvent encore participer aux débats politiques, à condition d’en assumer la responsabilité par la suite.

• À lire aussi: Price et le CH: qui nous ment?

• À lire aussi: Les victimes de Polytechnique méritent mieux que ça

• À lire aussi: Malgré sa maladresse, Price a dénoncé une vraie erreur de Trudeau

« Il pouvait prendre position mais seulement, il faut prendre la responsabilité de ta position. Penses-y deux fois. Tu vas vivre avec parce que tu es une personnalité publique. À l’époque, Jean Béliveau avait décidé de ne pas prendre position dans les débats publiques. Moi, j’ai été 12 ans gérant général du Canadien et sur le plan politique, on préférait que je reste neutre », a expliqué le Sénateur de 76 ans.

Jean-François Racine / Journal de Québec

Savard était de passage à Québec vendredi notamment pour souligner le documentaire sur la Série du siècle ayant opposé le Canada à l’Union soviétique en 1972.

Cinquante ans après la fameuse série, l’Assemblée nationale a rendu hommage à plusieurs joueurs légendaires, dont Yvan Cournoyer, Guy Lapointe, Serge Savard, Rod Seiling, Ken Dryden, Pete Mahovlich et Frank Mahovlich. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs rappelé les exploits de cette formation.

À la défense de Price

Selon Savard, le Canadien a bien essayé de protéger Price dans cet épineux dossier des armes. « Tout le monde savait qu’il n’avait pas fait la bonne chose mais le Canadien est venu à sa défense et ça a très mal tourné parce que Price a contredit le Canadien et tout le monde a eu l’air fou. Je suis certain qu’il ne pensait pas se retrouver sur la place publique avec ça. »

Pour Yvan Cournoyer, 79 ans, il importe également de bien choisir son sujet pour éviter les faux pas. Le débat des armes à feu demeure sensible partout aux États-Unis et au Canada.

Jean-François Racine / Journal de Québec

« Il faut s’informer. C’est très personnel. Moi je pense aux femmes décédées, aux familles, et ça sort la journée avant. On est tellement en vue. Il faut penser avant de parler. »

À leur époque, les deux anciens coéquipiers ne connaissaient pas non plus la pression constante des réseaux sociaux qui gonflent parfois les polémiques à une vitesse folle.

Aussi des citoyens

De son côté, le grand Ken Dryden a vécu les deux côtés de la médaille, comme athlète et comme politicien par la suite.

« Le plus difficile, c’est que nous sommes athlètes mais aussi citoyen. Et comme citoyen, nous avons des sentiments, des pensées et des opinions. C’est parfois un peu dangereux d’avoir une tribune », a résumé celui qui compte un trophée Calder, un Conn-Smythe, cinq Vézina et six conquêtes de la coupe Stanley à son actif.

Jean-François Racine / Journal de Québec

Dans une salle à manger du Château Frontenac, les légendes se sont fait poser une autre question qui divise les passionnés de hockey.

Est-ce que Paul Henderson mérite sa place au Temple de la renommée, uniquement pour son but, le plus important de l’histoire du hockey ? Savard, Dryden et Cournoyer auront toujours leur mot à dire sur le sujet.

Le documentaire sur la Série du siècle se poursuit sur la chaîne TVA Sports le samedi 10 décembre, à 16 h et 17 h.