«Décembre» de Québec Issime: un incontournable depuis 20 ans

La fresque du temps des Fêtes de Québec Issime, «Décembre», qui en est à sa 20e édition, a répandu sa magie jeudi soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour sa première de 15 représentations.

Bien qu’indémodable, le concept du spectacle à grand déploiement est resté le même au fil des années. À la levée du rideau, le petit village au pied du sapin s’anime tandis qu’une petite neige se dépose au sol, puis, tout doucement, les tableaux s’enchaînent sans qu’on s’en aperçoive. Le public est rapidement entraîné dans cet univers – dont les décors sont majestueux –, passant du salon chaleureux à la forêt enneigée, puis à la crèche et à l’atelier du père Noël dans lequel résonne «Le père Noël c’t’un Québécois» et «Le père Noël a pris un coup».

Cet incontournable du temps des Fêtes – truffé de petits moments cocasses – a abordé encore une fois les différentes facettes des célébrations de fin d’année, de la fébrilité de ces journées qui précèdent Noël aux veillées festives du jour de l’An où les violoneux et les gigueux sont les bienvenus. Les légendes de la Chasse-Galerie – selon lesquelles les bucherons font un pacte avec le diable – et la froideur de décembre, mettant notamment en scène «La Petite Fille aux allumettes», ont aussi eu leur moment. Difficile d’ailleurs de rester de glace au cours de ce tableau – certainement le plus frappant de tout le spectacle –, qui s’est soldé par la touchante pièce «Minuit chrétien».

Les huit comédiens-chanteurs – dont le talent impressionne à tout coup et confirme le saut de qualité de la machine saguenéenne Québec Issime – se sont partagé au cours de cette messe une soixantaine de chansons, dont les classiques québécois «Demain Lit vert (Y fait pas chaud!)» de Plume Latraverse, «Marie-Noël» de Robert Charlebois et Pierre Claude Gauthier et «23 décembre» de Beau Dommage – à laquelle le public a pris plaisir à chanter et à taper des mains. La troupe de Marc-André Fortin – fidèle à son rôle de M. le Curé – n’est pas non plus passée à côté des incontournables «L’enfant au tambour», «Vive le vent», «On l’appelait Nez rouge» et «Petit Papa Noël». S’en sont suivis les traditionnels rigodons et les «sets carrés».

La bande de chanteurs – parmi lesquels figurent les sœurs Riverin (Caroline et Karine), David Leblanc, Natalie Byrns et Élise Cormier – était accompagnée de musiciens, d’une dizaine de danseurs motivés et de jeunes enfants absolument craquants – dont les solos ont parfois donné lieu à des petits moments doux et spontanés.

Un peu long pour les plus jeunes spectateurs dans la salle – environ 2 h 20 de spectacle sans temps mort –, «Décembre» n’en demeure pas moins un rendez-vous idéal pour se glisser dans l’ambiance du temps des Fêtes. À la fois touchant, beau, doux, ce spectacle de Québec Issime, dont la mise en scène est sans faille, fonctionne toujours autant.

Avec le marché de Noël installé tout près de la Place des Arts – dont les effluves de chocolat chaud, de feu de bois et de guimauves chauffées sont délectables – il ne manquait que le tapis de neige recouvrant les trottoirs du centre-ville pour vivre l’expérience complète.

«Décembre» de Québec Issime est présenté à la Place des Arts jusqu’au 29 décembre.