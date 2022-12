Dépenses folles au baseball: bientôt un contrat d’un milliard $?

Justin Verlander, bientôt quadragénaire, vient de signer un contrat qui lui rapportera 1,27 M$ par présence au monticule en 2023 avec les Mets. C’est la même entente que son nouveau coéquipier Max Scherzer : 43,3 M$ par année. Aaron Judge touchera 40 M$. Vous imaginez quel prix vous coûterait votre popcorn si les Expos revenaient?

Au fond, la pandémie n’aura pas tant secoué les revenus du baseball majeur. Malgré une baisse généralisée des assistances depuis près de 20 ans, les revenus, eux, ont quand même atteint 11 G$ cette année, soit la même chose qu’avant la pandémie.

Et ainsi, les équipes peuvent recommencer à monter les enchères pour mettre sous contrat des joueurs autonomes. Ces enchères ont d’ailleurs pris des proportions hallucinantes au fils des ans.

Héros des séries et poseur de climatiseurs

En 1979, le lanceur le plus fascinant de l’histoire, Nolan Ryan, avait signé ce qui était à l’époque le contrat le plus lucratif de l’histoire du baseball : 1,125 M$ par année.

C’était exceptionnel. Il devenait le premier à empocher plus d’un million de dollars par année. Quelques années auparavant, Ryan, alors avec les Mets, avait joué les héros à la Série mondiale et il devait tout de même installer des climatiseurs afin de joindre les deux bouts.

En 2000, Alex Rodriguez a marqué une deuxième étape folle de la montée des salaires. Il a paraphé une entente de 25,2 M$ par année sur 10 ans.

Je m’en souviens comme si c’était hier. J’avais 12 ans, je n’écoutais pas mon cours au secondaire et m’amusais à calculer ce que cela représentait. Je racontais à tout le monde que ça lui donnait 8 $ par minutes, en tout temps. Même quand il allait aux toilettes ou qu’il faisait dodo.

Pas tous des candidats au Temple

On a atteint un autre niveau dans les dernières années. Depuis A-Rod, plus de 100 joueurs ont signé des contrats qui leur permettent de toucher 27 M$ ou plus par année. Et je vous confirme que ce ne seront pas tous des membres au Temple de la renommée.

À l’époque de Nolan Ryan (en 1979), le salaire moyen d’un ménage américain était d’environ 30 000 $. Aujourd’hui, c’est un peu plus que le double. Au baseball, les joueurs gagnent 39 fois plus en moyenne. Bien sûr, ils touchent ce qu’ils génèrent. Mais ça donne des cauchemars aux petits marchés.

La prochaine étape qui intrigue : quand est-ce qu’un joueur signera un contrat d’au moins un milliard de dollars? Le verra-t-on de notre vivant?

Pour un contrat de 12 ans, on parle d’un contrat annuel de 83 M$. Le joueur le mieux payé touchait 15 M$ en 2000, 20 M$ en 2010, puis 43 M$ cette année.

Ohtani établira un nouveau standard

Le phénomène Shohei Ohtani, dominant au bâton et au monticule, sera le prochain à amener les salaires à un autre niveau. Les experts estiment qu’il serait une aubaine à 50 M$ par saison, alors qu’il en génère plus de 60 M$ annuellement selon le site américain de statistiques avancées FanGraphs.

Un contrat de 60 M$ par année, durant 12 ans, lui rapporterait 720 M$ d’ici ses 41 ans. C’est peu envisageable. Son contrat risque de s’échelonner sur environ 8 ans. Mais, on ne sait jamais avec certains propriétaires collectionneurs de Picasso, comme Steve Cohen, des Mets. Un tel contrat permettrait à Ohtani de devenir propriétaire majoritaire de la moitié des équipes du baseball majeur. C’est plus que le PIB de 12 pays.

C’est moins tendance de parler d’un retour des Expos ces temps-ci. Et de tels montants n’ont rien pour ramener ça à la mode. Les équipes doivent suivre le rythme de celles en bonne santé financière pour obtenir des revenus.

À moins d’une gestion exceptionnelle des contrats et d’un plein développement des joueurs (comme les Rays), il n’y a aucune chance d’être dans la course. Et en plus, il faut demander aux partisans de payer le gros prix pour le stationnement, le houblon, les hot-dog. Pas le choix.

Même là, les Rays n’ont encore jamais gagné. Les supervedettes ne font pas seulement vendre des billets. Ils font gagner. Pensez à Verlander, qui a gagné la Série mondiale et le Cy Young, ou Bryce Harper, qui a fait la claque de l’année pour amener son équipe en Série mondiale. Ce duo coûte 70 M$.

Revenons à Ohtani. Il dressera une base pour les nouveaux contrats des superstars. Le contrat de 1 G$ sera plus tôt que plus tard.

Après lui, si la tendance se maintient, le prochain phénomène du baseball risque de devenir milliardaire grâce à un seul contrat.

Des G$ dans la MLB, salaire minimum pour les autres

Le gérant et directeur général des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, est un observateur fasciné de cette jungle des salaires dans les majeures.

Il a passé sa vie dans le baseball professionnel, comme joueur et gérant. Il assiste à cette transformation depuis plus de 20 ans.

«Je ne peux pas croire qu’on puisse avoir une telle discussion en 2022. Mais je pense qu’on est pas mal plus proche que l’on pense d’un contrat qui se rapproche du milliard de dollars», dit-il.

«Si un lanceur vieillissant comme Verlander peut avoir 43,3 M$, imaginez ce sera combien pour Ohtani?» ajoute-t-il, dénonçant du même souffle les maigres salaires dans les ligues mineures affiliées au baseball majeur.

Moins de 15 000 $ par saison

Rappelons que durant la pandémie, c’est là que la MLB a décidé de sabrer pour limiter ses pertes. Ils ont réduit le nombre d’équipes et de contrats.

Et ça, alors que les joueurs des mineurs demandaient de meilleures conditions. Plusieurs empochent moins de 15 000 $ pour la saison. Ce n’est même pas le salaire minimum aux États-Unis.

Scalabrini est bien placé pour constater cette réalité, lui qui a pu attirer à Québec certains de ces joueurs dont le rêve a été coupé court, après avoir tout sacrifié pour espérer rejoindre le cercle des millionnaires dans la grande ligue.

«Ce n’est juste pas intelligent, déplore-t-il. Et le jour où tout se termine pour eux et qu’ils veulent faire autre chose, c’est la panique totale. Ils n’ont pas de diplôme et pas d’argent. Ils n’ont rien devant eux après avoir tout sacrifié pour leur rêve. Ils ne savent pas quoi faire dans la vie».

Top 10 : plus gros contrats sportifs de l’histoire*

Lionel Messi (soccer) 4 ans 674 M$

Patrick Mahomes (football) 10 ans 503 M$

Mike Trout (baseball) 12 ans, 426 M$

Canelo Alvarez (boxe) 5 ans, 365 M$

Mookie Betts (baseball) 12 ans, 365 M$

Aaron Judge (baseball) 9 ans, 360 M$

Francisco Lindor (baseball) 10 ans, 341 M$

Fernando Tatis fils (baseball) 14 ans, 340 M$

Bryce Harper (baseball) 13 ans, 330 M$

Giancarlo Stanton (baseball) 13 ans, 325 M$

*D’autres contrats pourraient faire partie de cette liste, mais les détails n’ont jamais été rendus publics.

Joueur de baseball le mieux payé par année

1985, Mike Schmidt, 2,1 M$

1990, Eddie Murray, 2,5 M$

1995, Barry Bonds, 8,2 M$

2000, Kevin Brown, 15,7 M$

2005, Barry Bonds, 22 M$

2010, Johan Santana, 20,1 M$

2015, Clayton Kershaw, 32,6 M$

2020, Max Scherzer, 35,9 M$

2022, Max Scherzer et Justin Verlander, 43,3 M$