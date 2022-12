Des idées pour les gourmands

Alors que le temps des Fêtes arrive à grands pas, voici une sélection de quelques livres, accessoires de cuisine et produits gourmands parfaits pour gâter ses proches.

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson », disait Confucius. Et pourquoi ne pas lui apprendre à cuisiner ? Glisser un livre de recettes sous le sapin de Noël, quelle belle aventure, source de plaisir et d’autonomie à offrir en cadeau !

HOP DANS LE WOK !

Photo fournie par la maison d’édition

Créateurs d’une chaîne YouTube, Christina Potvin et Quy Tâm Vo publient 100 de leurs meilleures recettes de cuisine asiatique. Ingrédients de base, art de combiner les arômes, ils démystifient l’utilisation du wok, et plus encore.

► Éditions Cardinal

CLIMATS, CUISINE + VIN AU GRÉ DES SAISONS

Photo fournie par la maison d’édition

Un livre inspirant sur la cuisine de saison par le chef Jean-Sébastien Giguère, des restaurants Le Coureur des Bois, La Cabane du Coureur et h3, assorti de précieux conseils sur la science des accords mets-vins, bien vulgarisés par le sommelier Hugo Duchesne.

► Les Éditions La Presse

MINIMINIMENU, JE CUISINE LE SOUPER

Photo fournie par la maison d’édition

Une collection offrant mille et une astuces pour faire des tout-petits de grands chefs. Des recettes pour les enfants, avec des ingrédients et des outils illustrés, des étapes bien expliquées et des photos colorées. Parfait pour développer l’autonomie et la créativité des minichefs, tout en leur fournissant des connaissances qu’ils auront pour la vie !

► Éditions Cardinal

TROP BON !

Photo fournie par la maison d’édition

Des recettes savoureuses, simples et pas chères pour commencer en cuisine

Dans Trop bon !, le cuisinier apprenti trouvera l’information utile pour être fonctionnel en cuisine et réaliser des repas simples, sains et savoureux à petit prix. Ce livre est une initiative de La Tablée des Chefs qui, depuis 2008, offre une trousse de départ culinaire aux jeunes de la DPJ sur le point de prendre leur envol.

► Les Éditions La Presse

L’APÉRO AVEC MARC DUPRÉ

Photo fournie par la maison d’édition

Pour le chanteur et distillateur Marc Dupré, l’apéro est l’occasion idéale de prendre une pause et de festoyer. En 50 recettes de cocktails à base d’alcools québécois et des suggestions de bouchées festives, il aborde tous les types d’apéros, du rendez-vous amoureux à l’avant-match avec la gang.

► Les Éditions de l’Homme

CUISINER L’HIVER

Photo fournie par la maison d’édition

Dans ce premier livre d’une série de quatre sur les saisons, Cassandra Loignon propose 85 recettes gourmandes et réconfortantes sur le thème de l’hiver et livre ses meilleurs conseils pour organiser une réception réussie, incluant ses méthodes pour monter une table et des assiettes dignes d’un grand restaurant, en mode « simplement chic ! ».

► Pratico Édition

GRILLER LES LÉGUMES AU BBQ

Photo fournie par la maison d’édition

Sur le feu ou sur le gril, ce livre de Steven Raichlen nous indique une foule de façons originales de préparer les légumes pour en faire des plats principaux ou d’accompagnement. On y trouve des recettes de salades, sandwichs et trempettes à base de légumes grillés.

► Les Éditions de l’Homme

SOUPES ASIATIQUES

Photo fournie par la maison d’édition

D’origine asiatique, Jenna Quach partage 80 recettes alléchantes de soupes asiatiques, traditionnelles ou originales, classées selon sept pays et réalisables avec des ingrédients que l’on trouve au Québec, avec en prime des recettes de bouillon et de sauces pour fondue chinoise.

► Pratico Édition

LE GUIDE DES RECETTES CAFÉINÉES

Photo fournie par la maison d’édition

Des lattes aromatisés aux desserts, en passant par le poulet frit, les pétoncles poêlés ou les cocktails, le café peut s’intégrer à une multitude de plats aussi surprenants que délicieux, nous révèle ce guide de Barrista Microtorréfacteur.

► Éditions Québec Amérique

DESSERTS « WOW » !

Photo fournie par la maison d’édition

75 recettes trop le fun à cuisiner avec les enfants

Aussi coloré que ludique, Desserts Wow ! de Caroline Savard propose des recettes simples à réaliser tout en étant spectaculaires. Une invitation à cuisiner en famille tout en s’amusant. Muffins, gâteaux, desserts fruités, beignes et friandises, on y trouve de quoi faire la fête et remplir la boîte à lunch.

► Pratico Édition

Cinq produits gourmands à glisser dans le bas de Noël

Tout frais, tout nouveaux, voici cinq produits gourmands conçus au Québec qui font jaser ces temps-ci, parfaits pour garnir les bas de Noël !

SURETTE

Photos fournie par Surette

La gamme Surette s’élargit avec deux nouvelles saveurs : le vinaigre de cidre non filtré brut et le balsamique de pomme et érable, des condiments conçus à Saint-Joseph-du-Lac à partir d’assemblages de jeunes et de vieux vinaigres de cidre, de moût de pomme et de sirop d’érable. Original et délicieux en vinaigrette ou en marinade pour la viande.

► https://surettecondiments.com/

COLIBRI VANILLE

Photo fournie par Colibri Vanille

À base de précieuse vanille exportée par une entreprise de Saint-Roch-sur-Richelieu, et présentée sous forme d’extraits 100 % purs et de pâtes de vanille, les produits Colibri Vanille sont issus du commerce équitable et nous font voyager en nous faisant découvrir différents terroirs. Découvrez les subtiles différences entre la vanille du Mexique, celle de Nouvelle-Zélande et celle de Madagascar.

► https://colibrivanille.com/

COQ’TAIL MIXOLOGIE

Photo fournie par Coq’Tail

Plus que de simples sirops à cocktail, les produits Coq’Tail, fabriqués à Laval, offrent une véritable aventure de mixologie ! Leur emballage présente un code QR qui mène à plusieurs recettes exclusives pouvant être réalisées à partir de chaque sirop. Offerts en différentes saveurs et faits de vrais fruits infusés.

► https://www.coqtail.ca/

KITS À PAELLA PAELLA MARISOL

Photo fournie par Paella Marisol

Offerts en différents formats, ces kits à paella incluent tous les ingrédients de base pour réaliser ce délicieux plat emblématique de l’Espagne, y compris la recette et la poêle à fond plat ! On y trouve le riz bomba, typiquement utilisé pour la paella, ainsi que les épices, safran et mélanges de bouillon. Il ne reste qu’à ajouter protéines et légumes au choix !

► https://paellamarisol.com/

SIROPS À CAFÉ MONSIEUR COCKTAIL

Photo fournie par Monsieur Cocktail

Offerts individuellement ou en mignon coffret, les sirops à café Monsieur Cocktail à saveur de vanille, noisette, caramel salé et citrouille épicée sont faits d’ingrédients 100 % vrais et naturels. Ils parfument délicieusement cafés, chocolats chauds, desserts, crèmes glacées et cocktails sucrés.

► https://www.monsieur-cocktail.com/

Des accessoires de cuisine pour ajouter une corde à son arc

Avec un nouvel équipement de cuisine, on peut développer des projets dont on rêvait depuis longtemps, ou qu’on n’avait même pas pensé faire. Ils facilitent notre vie, nous font gagner du temps et améliorent nos compétences. De beaux cadeaux à offrir à ceux qu’on aime, en fonction de leurs passions !

SHAKER TRISTAN D’ALAMBIKA

Photo fournie par Jean-Sébastien Michel / Alambika

Le mélangeur à cocktail Tristan d’Alambika est constitué de trois pièces en inox, incluant passoire intégrée et bouchon, ornées d’une luxueuse finition gravée miroir. Avec sa contenance de 500 ml, il permet d’exécuter tous nos cocktails favoris avec l’élégance d’un pro !

► Vendu en ligne et chez Alambika, 59,95 $

KIT À FONDUE FONDUSSIMO

Photo fournie par Fondussimo

Grâce à sa poêle dotée de petits paniers perforés, le kit à fondue Fondussimo révolutionne la façon de manger de la fondue. Fini les fourchettes entremêlées et les aliments perdus au fond du bouillon avec cette innovation conçue au Québec !

► Offert en ligne ou chez plusieurs détaillants, 174,99 $

BOÎTE À FUMÉE BBQ QUÉBEC

Photo fournie par BBQ Québec

Les températures plus fraîches sont idéales pour la fumaison ! La boîte à fumée BBQ Québec, faite d’acier inoxydable, permet d’ajouter une touche de fumée à vos viandes et poissons, grâce aux copeaux qu’elle contient et qui produisent une fumée lorsqu’on la fait chauffer sur le BBQ.

► Vendu chez BBQ Québec, 15,99 $

FOUR À CONVECTION ET AIR FRYER BLACK+DECKER

Photo fournie par Black+Decker

Appareil tout-en-un, ce four jumelle les propriétés d’un four à convection à celles du nouveau mode de cuisson tendance, la friture à air chaud. Il permet d’obtenir le bon goût de la friture sans le gras, et produit des aliments dorés et croustillants à souhait.

► Vendu chez plusieurs détaillants, 144,99 $

PICHET À THÉ GLACÉ CAMELLIA SINENSIS

Photo fournie par Camellia Sinensis

Un élégant pichet en verre qui résiste aux infusions à froid ou à chaud, doté d’un filtre fin qui ne laisse passer que le liquide au moment de verser, et dont la transparence permet d’apprécier la beauté du thé, des fruits ou des fleurs.

► Offert en ligne et chez Camellia Sinensis, 32 $