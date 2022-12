Des marchés couverts pour trouver des produits frais même l’hiver

Certains marchés publics couverts permettent d’aller à la rencontre des producteurs et artisans gourmands tout au long de l’année, beau temps, mauvais temps. Parmi les plus connus, il y a le marché Jean-Talon et le marché Atwater, où l’on trouve une abondance de produits locaux ainsi que des fruits et légumes frais. Mais il n’y a pas que ceux-là !

MARCHÉ PUBLIC 440

Photo fournie par Marché Public 440

Ce grand marché public au nord de Montréal est une destination gourmande par excellence. On y trouve une vingtaine de boutiques, des produits prêt-à-manger et même une succursale de la SAQ. De mai à octobre, des producteurs agricoles tiennent des kiosques à l’extérieur.

► 3535, autoroute Jean-Noël-Lavoie Ouest, Laval

► marche-public440.com

MARCHÉ MAISONNEUVE

Photo fournie par Marchés publics de Montréal

Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, ce marché centenaire regroupe plusieurs commerçants offrant des produits frais et de qualité. L’espace extérieur est investi durant la période estivale par maraîchers et horticulteurs dans une joyeuse effervescence.

► 4445, rue Ontario Est, Montréal

► marchespublics-mtl.com/marches/maisonneuve/

GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC

Photo courtoisie, Valérie Lehoux

Le Grand Marché de Québec vient de déménager dans une toute nouvelle bâtisse. Ce bel espace aéré et lumineux accueille plusieurs boutiques gourmandes, ainsi que des producteurs agricoles de la région de Québec. Événements spéciaux et ateliers.

► 250 section M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

► legrandmarchedequebec.com/fr

MARCHÉ DES PROMENADES

Photo courtoisie, Geneviève Quessy

Le nouveau Marché des Promenades de Saint-Bruno offre une diversité de boutiques gourmandes et de restaurants. On y trouve poisson frais, boucherie et charcuterie, glace artisanale et bière de microbrasserie : de quoi faire des provisions ou se régaler sur place.

► 1, boulevard des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville

► shops.cadillacfairview.com/fr-CA/property/cf-promenades-st-bruno/marche-des-promenades#/?location=60fb9ffa7ba9623f0097ba1b

HALLES D’ANJOU

Photo fournie par Halles d’Anjou

Le Marché Les Halles d’Anjou réunit une trentaine de marchands offrant une panoplie de produits gourmands, des fruits et légumes à la charcuterie, en passant par la fromagerie et les alcools fins. Une offre de restauration permet également de manger sur place.

► 7500, boulevard des Galeries d’Anjou, Anjou

► hallesdanjou.com