Des redoux en début de saison: une chose courante liée au climat québécois

Bien qu’on ait l’impression de vivre des températures d’octobre et novembre depuis quelques jours, les redoux du genre sont très communs à ce temps-ci de l’année.

Chaque année, on observe des redoux entre la fin novembre et le début décembre et, durant cette période, on voit même souvent la neige fondre complètement.

Il ne faut pas oublier que l’hiver débute officiellement le 21 décembre, a mentionné Jean-Philippe Bégin, météorologue à environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Normalement, la neige s’installe pour de bon sur le sud du Québec dans la deuxième moitié du mois de décembre», a-t-il précisé.

Même si la moyenne d’accumulation de neige s’élève à 5 cm à ce temps-ci de l’année, la quantité de neige peut être plus ou moins grande, comme c’est le cas cette année alors que les premières neiges ont rapidement fondu.

«Ça fait partie de notre climat. On a des temps plus froids où il neige, puis il y a des périodes de redoux où ça fond», a expliqué le météorologue.

Après plusieurs jours de redoux, les Québécois pourront profiter d’un temps froid, mais ensoleillé au courant du week-end. La neige pourrait revenir vers la fin de la semaine prochaine alors qu’un système pourrait frapper la province.