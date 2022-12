Disparition d’une aînée: la police de Québec demande l’aide de la population

Les autorités ont des raisons de craindre pour la santé d’une femme de 71 ans qui a quitté sa résidence vendredi matin, à Québec.

Rolande Gauthier a été vu pour la dernière fois alors qu’elle se déplaçait à pied, à la sortie de sa résidence pour aînés du boulevard Auclair, dans le secteur de l’Aéroport.

Courtoisie SPVQ

Les informations recueillies durant l’enquête du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) poussent les autorités à croire qu’elle pourrait être en danger.

La femme de 71 ans mesure 5’3’’ (1,60 m) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les cheveux poivre et sel, les yeux bruns et porte des lunettes de vue.

Elle portait un manteau bleu foncé à capuchon et un pyjama bleu pâle avec des motifs roses et blancs lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).