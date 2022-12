Engagements pour la biodiversité: Marchand à la COP15 lundi

Le maire de Québec participera lundi à la COP15 à Montréal et y annoncera deux engagements pour la biodiversité, rencontrera les deux ministres de l'Environnement et participera à un panel regroupant des experts internationaux.

• À lire aussi: Laval: 25 hectares acquis dans le bois Saint-François pour la biodiversité

• À lire aussi: Lutte contre la perte de biodiversité: onze universités québécoises s'activent

• À lire aussi: COP15: des groupes civils sonnent l’alarme sur les négociations qui achoppent

«On a une belle journée, se réjouit Bruno Marchand. Il n’y a pas beaucoup de Villes qui ont eu la chance de participer à un ou deux événements. Les Villes sont présentes, mais on est chanceux et privilégiés de se voir accorder cette place.»

Le maire de la capitale participera à ce sommet sur la biodiversité organisé par l’ONU. Il rencontrera les ministres provincial et fédéral de l’Environnement, Benoit Charette et Steven Guilbeault.

En matinée, avec Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke, et Maxime Pedneaud-Jobin, ancien maire de Gatineau, il prendra deux engagements au nom de la Ville de Québec pour la biodiversité.

En après-midi, il participera à un panel où il présentera divers projets mis en place par la Ville de Québec pour la protection de l’environnement. Entre autres, la revitalisation des berges de la rivière Saint-Charles, la préservation du bassin versant du lac Saint-Charles, l’engagement de ville amie des monarques, la protection des boisés.

M. Marchand veut partager les bons coups de Québec, mais aussi «apprendre et importer des choses d’ailleurs».

Il sera d’ailleurs accompagné d’acteurs impliqués dans la question environnementale et provenant de partout dans le monde, notamment du Mexique, de la Californie, de Singapour et de Rio de Janeiro.

Pour Mathieu Laneuville, ingénieur et président-directeur général de Réseau Environnement, les Villes peuvent avoir un fort impact sur la préservation de la biodiversité. D’autant plus depuis les dernières élections municipales de 2021. «Il y a une nouvelle génération de maires et de mairesses qui est à l’avant-garde. Ça fait du bien. On voit de plus en plus de projets qui tiennent en compte ce volet environnemental.»

«Pour la protection de la biodiversité, les Villes ont un impact très important. Ce sont elles qui gèrent l’eau, les matières résiduelles, le compost, qui protègent les aires naturelles. Pour les maires en zone urbaine, ça prend d’autant plus de courage de protéger des aires qui sont en milieu urbain.»

Biométhanisation

Il note également la contribution de la capitale, qui, grâce à l’implantation de sa nouvelle usine de biométhanisation, contribuera à améliorer le bilan du Québec en matière de gestion des déchets.

La nation huronne-wendat sera aussi présente à la COP15, mercredi, et présentera certains des projets de gestion et de conversation de la biodiversité sur lesquels elle travaille activement, comme le projet d’aire protégée Ya’nienhonhndeh.