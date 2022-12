Équipe Canada junior: Logan Mailloux écarté en raison de ses antécédents?

À la suite du scandale sexuel qui a éclaboussé Hockey Canada au cours des derniers mois, l’organisation exerce un suivi serré avec son personnel et ses joueurs, leur faisant notamment remplir un formulaire afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires. Une autre piste de réponse pouvant expliquer l’absence de Logan Mailloux au camp d’Équipe Canada junior.

En juillet dernier, Hockey Canada avait dévoilé son plan d’action « visant à éliminer les problèmes systémiques au hockey et à renforcer la sécurité et l’inclusion dans le monde du hockey au Canada ».

Dans ce plan était prévue une « vérification plus approfondie du caractère des joueurs du programme de haute performance ».

Selon le journaliste Rick Westhead, de TSN, un formulaire de quatre pages a été envoyé à tous les membres du personnel, aux joueurs ainsi qu’aux parents de ceux étant encore mineurs, dans lequel ils doivent mentionner s’ils ont un dossier criminel ou s’ils ont déjà fait face à des actions disciplinaires de la part d’une organisation.

En signant ce formulaire, ils consentent également à ce que leurs médias sociaux soient fouillés par Hockey Canada.

ACCUSÉ EN SUÈDE

Après le dévoilement de la liste des joueurs invités au camp, qui débute vendredi à Moncton, l’entraîneur adjoint d’ÉCJ Stéphane Julien avait mentionné sur les ondes de BPM Sports que le nom de Mailloux n’avait « jamais été mentionné ».

« Je n’ai jamais vu son nom sur les listes. La raison pour laquelle il n’est pas là, je n’en ai aucune idée. »

Rappelons que l’espoir du Canadien a été condamné par la justice suédoise, en novembre 2020, à une amende de 2000 $ pour avoir pris en photo sa partenaire, sans son consentement, lors d’un rapport sexuel – qui lui était consenti –, et pour avoir distribué les images à des coéquipiers par la suite.

En 21 matchs avec les Knights de London cette saison, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), le défenseur droitier a inscrit 10 buts et 19 points.

Le Journal a fait la demande à Hockey Canada afin d’obtenir une copie du formulaire, mais l’organisation n’avait toujours pas donné suite à nos demandes au moment de publier.

SURVEILLANCE ACCRUE

D’ailleurs, selon nos informations, tous les joueurs invités au camp actuel de l’équipe ont dû suivre une formation, le 5 décembre dernier, visant à les sensibiliser aux comportements indécents et à la violence sexuelle. Ça avait également été le cas, en août dernier, alors que Hockey Canada avait profité d’une journée de congé de match pour faire suivre une formation de ce genre à ses joueurs.

Le Journal a aussi appris qu’en août, après la conquête de la médaille d’or, tous les joueurs et leurs familles avaient été escortés par navette et une salle avait été prévue pour les célébrations à l’hôtel où logeait l’équipe. Aucune consommation d’alcool n’était permise et des agents de sécurité faisaient le guet afin de s’assurer qu’aucun joueur ne sorte sans surveillance. S’ils désiraient retourner à leur chambre, ils devaient être escortés par lesdits agents.