Facture symbolique en santé: un cadeau, vaiment?

Christian Dubé, ministre de la Santé, dit vouloir instaurer éventuellement une « facture symbolique » qui, après qu’une personne aura reçu des soins au public, lui serait envoyée.

En point de presse, il s’est même demandé « quels ne seraient pas le plaisir et le bonheur d’un citoyen de dire : je viens de recevoir un beau cadeau de 18 000 piastres parce que j’ai fait changer mes deux hanches et ça ne m’a rien coûté. C’est ça notre principe d’universalité. »

Un « cadeau ». Vraiment ? En tout respect pour le ministre, dans le vaste département des fausses bonnes idées, celle-ci mérite une place de choix. L’idée flotte d’ailleurs dans les larges couloirs des hauts fonctionnaires depuis des décennies, mais elle reste tout aussi mauvaise.

La réalité est que les soins de santé et les services sociaux n’ont rien de « gratuit ». Leurs coûts sont couverts par l’ensemble des contribuables. Sauf pour ceux qui, trop pauvres, ne paient pas d’impôt.

Le principe d’universalité veut donc que sans avoir à payer de frais supplémentaires, tous aient accès au réseau public de santé selon ses besoins et non pas selon ses revenus.

Se faire remplacer deux hanches n’a donc rien d’un « cadeau » de l’État. C’est un service pour lequel on paie collectivement. Idem pour la chimiothérapie, une chirurgie cardiaque, des soins palliatifs, etc.

Pour faire quoi ?

Un autre problème avec l’idée d’une facture symbolique est dans sa motivation. À quoi servirait-elle au juste ? À informer les gens ou, plutôt, à les culpabiliser pour qu’ils aient moins recours au réseau public ?

Voyant les montants encourus, des gens pourraient en effet être tentés de se priver de soins pour ne pas « coûter » trop cher.

Lorsqu’on est malade, handicapé ou âgé en perte d’autonomie, des soins et des services sociaux sont la première chose dont on a besoin. La dernière est de se faire dire combien on « coûte » pour le faire.

À ce compte-là, chaque citoyen pourrait aussi envoyer ses propres factures symboliques à l’État. Ce qui est bon pour pitou devrait être bon pour minou.

Ne serait-ce qu’en perte de revenus, combien ça nous coûte individuellement de passer 20 ou 30 heures à l’urgence ? Qu’on attend plus d’un an pour une chirurgie sans laquelle on est moins ou pas fonctionnel ?

Quand on passe des heures (ou des jours) à chercher un rendez-vous parce qu’on n’a pas de médecin de famille ou que son médecin de famille n’est pas disponible ?

Pas besoin d’une facture symbolique

Combien ça nous coûte quand on nous diagnostique un cancer trop tard par manque d’accès aux spécialistes ? Combien ça vaut, une vie ? Combien ça nous coûte quand on doit sortir sa carte Visa au privé pour voir un docteur ou passer des tests importants parce qu’au public, ça prendrait des mois ?

Quand on a besoin de soins à domicile, mais qu’on nous les refuse ? Quand des proches aidants s’épuisent par manque de soutien et de répit ? Et la liste est loin d’être exhaustive.

Alors, quelque chose me dit qu’en son for intérieur, le très respecté ministre de la Santé sait bien que l’idée d’une facture symbolique ne tient pas la route.

Tout comme il sait que ce dont les Québécois ont besoin n’est pas de savoir combien chacun « coûte » dans un réseau payé par l’ensemble de la société.

Ce dont ils ont besoin est d’un système public de soins et de services sociaux accessibles. De qualité. Décentralisé. Imputable et plus humain.

Quand des gestionnaires suspendent des employés pour avoir mangé une rôtie ou un beigne, la facture symbolique, c’est aux patrons et patronnes du réseau qu’on devrait l’envoyer...