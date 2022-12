Golden Knights de Vegas: la faillite pour Robin Lehner?

Le gardien Robin Lehner fait parler de lui pour une mauvaise raison dans sa Suède natale.

Le quotidien «Aftonbladet» avance que le gardien des Golden Knights de Vegas a été ordonné de déclarer une faillite personnelle, et ce, en raison de l’échec de l’une de ses entreprises.

Lehner devrait environ 5 millions $ en remboursements de prêts. Selon des documents obtenus par le média suédois, l’athlète de 31 ans aurait déjà remboursé un demi-million $.

Un représentant de l’homme masqué a indiqué que son client avait l’intention de porter sa cause en appel et que son créancier aurait déjà été indemnisé.

Lehner n’a joué aucun match en 2022-2023 et ratera l’entièreté de la campagne. Il se remet d’une opération à une hanche qu’il a subite cet été.

Le gardien détient un contrat valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025. Cette entente lui rapporte 5 millions $ annuellement. En 44 parties disputées pendant la saison 2021-2022, Lehner a maintenu un dossier de 23-17-2, un taux d’efficacité de ,907 et une moyenne de buts alloués de 2,83. Avant de se joindre aux Golden Knights, il a porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa, des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York et des Blackhawks de Chicago.