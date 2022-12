Les 8 films à regarder sur les plateformes entre vos partys de Noël

Pour plusieurs, le temps des Fêtes rime avec cinéma maison. Voici huit nouveaux films de Noël à découvrir sur les plateformes de visionnement en ligne.

Spirited : l’esprit de Noël

Offert sur Apple TV+

Photo fournie par Apple

Will Ferrell et Ryan Reynolds se partagent la vedette de cette comédie musicale de Sean Anders (Le retour de papa) qui s’inspire très librement du conte de Dickens. On y suit le fantôme de Noël (Will Ferrell) qui doit redescendre chaque année sur Terre pour tenter de sauver une âme sombre à l’approche des Fêtes. Mais il tombera cette fois-ci sur le mauvais Scrooge...

Le journal de Noëlle

Offert sur Netflix

Photo fournie par Netflix

Révélé dans la populaire série This Is Us, l’acteur Justin Hartley tient le rôle principal de ce drame sentimental de Charles Shyer (Father of the Bride) qui relate la rencontre improbable entre un romancier à succès et une jeune femme à la recherche de sa mère naturelle.

Ton Noël ou le mien ?

Offert sur Amazon Prime Video

Photo fournie par Amazon Prime Video

Imaginez si vous alliez célébrer Noël seul dans la famille de votre conjoint ou votre conjointe... C’est ce qui arrive aux deux personnages principaux de cette comédie britannique mettant en vedette Cora Kirk (Prey for the Devil) et Asa Butterfield (Sex Education). On y suit donc deux jeunes amoureux qui, au moment où ils se préparent à aller rejoindre leurs familles respectives pour les Fêtes, décident de se surprendre l’un et l’autre en changeant de train.

Une histoire de Noël à Noël

Offert sur Crave

Photo fournie par Crave

Vous vous souvenez du petit Ralphie qui rêvait de recevoir une carabine à double action de Red Ryder dans le film Une histoire de Noël ? Cette suite de la comédie de 1983 ramène à l’écran le personnage de Ralphie, qui est devenu père à son tour et qui retourne dans la maison où il a grandi, 30 ans plus tard.

Scrooge : un (mé)chant de Noël

Offert sur Netflix

Photo fournie par Netflix

Luke Evans, Olivia Colman et Jonathan Pryce prêtent leurs voix aux personnages principaux de cette nouvelle version musicale et animée du célèbre conte de Noël de Charles Dickens. Le Britannique Stephen Donnelly signe la réalisation du film.

Harmony à Noël

Offert sur Crave

Photo fournie par Crave

Dans cette comédie romantique réalisée par Shaun Paul Piccinino, l’actrice Annelise Cepero incarne une jeune chanteuse qui part sur la route pour aller donner un spectacle déterminant pour sa carrière. Malheureusement, un incident la forcera à faire escale dans la petite ville d’Harmony Springs, en Oklahoma. N’ayant pas assez d’argent pour faire réparer sa camionnette, elle acceptera de prendre sous son aile un petit groupe d’enfants qui prépare un spectacle de Noël. Le film met également en vedette Brooke Shields.

Something from Tiffany’s

Offert sur Amazon Prime Video

Photo fournie par Amazon Prime Video

Adaptée d’un roman du même titre de Melissa Hill, cette comédie romantique de Daryl Wein met en scène deux couples qui ne se connaissent pas, mais dont les destins s’entrecroisent par une série de hasards et de coïncidences pendant un voyage à New York pour les Fêtes. Avec Zoey Deutch, Kendrick Sampson, Shay Mitchell et Ray Nicholson.

Un Noël ensemble

Offert sur Netflix

Photo fournie par Netflix

Se faisant plus rare au cinéma depuis quelques années, l’acteur Freddie Prinze Jr tient la vedette de cette comédie romantique réalisée par Gabriela Tagliavini (Au diable les hommes). On y suit une star de la pop en quête d’inspiration qui se rend dans son village natal pour les Fêtes et qui, contre toute attente, y trouvera l’amour.

Cinq classiques de Noël à revoir

Il n’y a rien comme les bons vieux classiques de Noël pour se replonger dans l’ambiance des Fêtes. En voici cinq qu’on ne se lasse pas de revoir année après année.

Maman, j’ai raté l’avion

Photo fournie par 20th Century Fox

Plus de 30 ans après sa sortie, cette comédie d’aventure de Chris Columbus demeure, à ce jour, un des films les plus divertissants à voir en famille pendant le temps des Fêtes.

►Offert sur illico, Club illico, Disney+ et Crave

Réellement l’amour

Photo fournie par 20th Century Fox

Dans la catégorie des films réconfortants pour le temps des Fêtes, difficile de faire mieux que cette adorable comédie dramatique britannique, qui relate les histoires d’amour d’une dizaine de personnages à l’approche de Noël.

►Offert sur illico, Crave et iTunes

Le sapin a des boules

Photo fournie par National Lampoon

On a beau avoir vu cette comédie de 1989 des dizaines de fois, on ne se lasse pas de suivre l’infatigable Clark Griswold (Chevy Chase), cet attachant et maladroit père de famille prêt à tout pour organiser un réveillon de Noël parfait.

►Offert sur Crave et iTunes

Fantômes en fête

Photo fournie par Paramount Pictures

Le toujours savoureux Bill Murray se glisse dans la peau d’un patron de télévision cynique et égoïste dans cette comédie de Richard Donner (Les Goonies) qui s’inspire très librement du Chant de Noël de Dickens.

►Offert sur iTunes et illico

Les vacances

Photo fournie par Universal Pictures

Deux jeunes femmes (Cameron Diaz et Kate Winslet) qui ne cessent d’être déçues par les hommes décident d’échanger leurs appartements pour changer de vie pendant les vacances des Fêtes. Évidemment, c’est à ce moment-là qu’elles trouveront enfin l’amour.

►Offert sur iTunes et illico