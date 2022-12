Îles-de-la-Madeleine: une maison déménagée après l’ouragan Fiona

Une résidence des Îles-de-la-Madeleine devra être déménagée sur plusieurs kilomètres en raison de l’érosion des berges après le passage de l’ouragan Fiona en septembre dernier.

Lorsque la tempête a frappé aux Îles-de-la-Madeleine le 23 septembre dernier, avec des vents de 130 km/h et des vagues de 8 mètres de haut, la dune qui se trouvait devant la résidence de Georgette Landry, sur le chemin de la Martinique, a complètement disparu.

«C’était une zone de guerre le lendemain», a raconté la dame à TVA Nouvelles.

Construite en 2009, la résidence s’est retrouvée en situation de danger imminent. Pourtant, lors de la construction, la maison se trouvait à bonne distance du rivage.

«Quand on s’est construit, il y avait beaucoup beaucoup de plages, beaucoup beaucoup d’espace», a expliqué Mme Landry.

Le passage de l’ouragan Dorian en 2019 avait déjà fragilisé leur situation lorsqu’une partie de la dune avait été emportée par la mer.

«Avec Fiona, la dune a complètement fondu, c’est incroyable, il ne restait plus rien, notre maison est pratiquement sur la plage», a ajouté la propriétaire.

En raison de la dangerosité, la Sécurité publique leur donnait deux choix: détruire ou déménager leur maison.

«Notre maison elle a 13 ans, on a vraiment beaucoup d’attachement dans cette maison qu’on a travaillé fort dedans, que notre fille architecte a dessiné, on ne veut pas la démolir», a souligné Mme Landry.

Le déménagement sera effectué dans les prochains jours. Une opération coûteuse puisque la facture s’élève à 350 000 dollars, dont une grande partie est assumée par la Sécurité publique.

L’entrepreneur Vincent Bedard se chargera de la délicate opération. Pour déménager la résidence sur 3,8 kilomètres, plusieurs entreprises devront également être sur place.

«On va prendre la maison, on va la mettre sur un système de poutres d’aciers et de roues, on va faire un trajet tout en attendant les services publics, Hydro-Québec et les câblodistributeurs qui doivent déplacer les fils électriques», a mentionné M. Bedard, le président de Bedard Laroche Inc.

Le maire par intérim des Îles-de-la-Madeleine, Gaétan Richard, croit malheureusement que cette résidence ne sera pas la dernière qui se retrouvera dans cette situation.

«C’est pas réaliste de penser que ça va être la dernière maison qu’on va déménager aux îles dans un futur rapproché, malheureusement», a-t-il indiqué en entrevue.

Le ministère de la Sécurité publique a confirmé que tous les dossiers liés à l’ouragan Fiona ne sont pas encore complétés, mais qu’il s’agit de la seule résidence qui devait être déménagée rapidement en raison du danger imminent.