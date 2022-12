Johnny Gaudreau s'ouvre sur son départ de Calgary

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Johnny Gaudreau rappelle avoir passé proche de revenir dans le giron des Flames de Calgary, l’équipe pour laquelle il a évolué durant les huit premières campagnes de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

L’Américain devait d’ailleurs renouer avec son ancienne équipe à l’occasion du passage des Flames en Ohio, vendredi soir, et il en a profité pour revenir sur les circonstances ayant mené à son départ de l’Alberta.

L’été dernier, plusieurs observateurs ont été surpris de le voir signer un contrat de sept ans et de 68,25 millions $ avec un club qui ne figurait pas au nombre des favoris pour l’acquérir.

Tout juste avant de devenir libre comme l’air, Gaudreau avait aussi l’option de retourner avec le club du directeur général Brad Treliving.

«Ce fut très proche. Je sais que beaucoup de gens croient que j’ai fait languir Calgary, mais il n’en est rien. Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. J’étais assis là, il était 20 h le soir précédant l’ouverture du marché des joueurs autonomes et je pensais signer de nouveau à Calgary», a-t-il affirmé au quotidien «Calgary Sun».

«Ainsi, oui, c’était serré. Je suis conscient qu’énormément de personnes ne me croient pas, mais je me souviens d’avoir été ici avec ma mère et [ma femme] Meredith. Ç’a été très dur, je n’avais pas réponse et je ne savais pas quoi faire.»

Rapprochement

Finalement, le natif du New Jersey a voulu traverser la frontière pour faciliter sa vie personnelle. Il ne regrette pas son choix, même si Columbus est loin d’accumuler les succès. Avant le duel du jour, la troupe de l’instructeur-chef Brad Larsen occupait la cave de la section Métropolitaine avec une pauvre fiche de 8-15-2 et 18 points.

«Je sentais que le mieux pour moi était de me rapprocher de la maison, de passer davantage de temps en famille et de voir des gens que je ne peux pas rencontrer souvent durant l’année. Et ce fut très bien», a-t-il avoué.

Individuellement, Gaudreau produit à un bon rythme cette saison, ayant amassé 28 points en 25 sorties. Il aura toutefois beaucoup de travail à accomplir pour connaître une année semblable à celle de 2021-2022, au cours de laquelle il a récolté 115 points.