Juraj Slafkovsky : le CH avant la Slovaquie

Juraj Slafkovsky n’imitera visiblement pas Shane Wright, Dylan Guenther et Brandt Clarke, trois joueurs prêtés à l’équipe canadienne pour le Championnat du monde junior.

Le Canadien n’a toujours pas dévoilé officiellement ses plans avec Slafkovsky. Mais quand on lit moindrement entre les lignes, on peut facilement deviner.

Le premier de classe au repêchage de 2022 ne portera pas les couleurs de la Slovaquie pour le Mondial junior, qui se déroulera à Moncton et à Halifax. Il poursuivra son apprentissage à Montréal.

« La Slovaquie aura une bonne équipe avec Simon Nemec et Filip Mesar, a dit le gros ailier de 18 ans. Il n’y a personne qui m’a parlé du Championnat du monde junior. J’imagine que s’ils voulaient me voir à ce tournoi, ils m’en auraient glissé un mot. »

« Je veux m’ajuster au niveau de jeu de la LNH le plus rapidement possible, a-t-il enchaîné. Je souhaite m’améliorer, marquer plus de buts et faire plus de bonnes choses sur la patinoire. Pour y arriver, je dois l’apprendre au niveau de la LNH. »

De la continuité

Quand on lui a demandé si Slafkovsky gagnerait en confiance en participant à ce tournoi ou s’il était préférable pour lui de poursuivre son apprentissage avec le CH, Martin St-Louis a donné de précieux indices sur les intentions de l’organisation.

« Tu peux débattre des deux bords, a-t-il répliqué. Mais on veut voir de la continuité avec lui. »

Par continuité, St-Louis parle donc de maintenir le cap avec le numéro 20.

« Juraj a plus de touches sur la glace, a souligné l’entraîneur-chef. C’est un signe qu’il sait mieux où il est sans la rondelle et qu’il lit mieux le jeu. Il y a de la croissance dans son jeu. »

En 21 matchs, Slafkovsky a maintenant obtenu 8 points (4 buts, 4 passes).

Contre Wright

Depuis ses premiers pas à Montréal, Slafkovsky a toujours montré sa personnalité attachante. Devant les journalistes, il n’hésite pas à blaguer même s’il ne parle pas sa langue maternelle.

Au dernier match à Seattle, Wright, le quatrième choix au total par le Kraken, a marqué son premier but dans la LNH. Il l’a fait dans un revers de 4 à 2, mais contre le CH, l’équipe qui détenait le tout premier choix.

« Wright a joué un bon match, a reconnu Slafkovsky. Quand je l’ai vu marquer, je me suis dit que je devais répliquer. J’ai obtenu une passe. Une chance, sinon les gens auraient écrit que j’étais un mauvais choix [bust] ! »