La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 9 décembre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

UN JOUR DE PLUS AU PARADIS - RYMZ ****

Est-ce que la demi-décennie entre ses deux derniers albums a été bénéfique pour le rappeur maskoutain? Certes, Rymz était bien présent dans le paysage musical mais ce nouveau titren’en était pas moins attendu. Et les pièces déjà entendus comme Hometown, Allumette, Le passé nous le dira étaient de très bonne augure. Un jour de plus au paradis regorge de riches tournures stylistiques des plus riches. Comme dans Les oiseaux seuls: «Dans leur cœur une fête foraine, dans le mieu, un feu de forêt. Tu m’as cherché prétendument mais j’ai le pressentiment que tu mens.» Un autre exemple? «J’ai joué le jeu pour me loger dans sa géologie» dans Future ex. On sent qu’il avait hâte de le sortir cet album. Toute cette fine poésie est enrobée par des arrangements apportant juste ce qu’il faut de tensions dramatiques pour servir le propos. À cet égard, Allumette reste un des sommets de l’album. Sous forme d’hommage bien senti, la finale magistrale de l’album relève du grand art lyrique d’une vénérable maturité : «Malgré la marque que laisse ma rime, le vrai renard reste Karim.» (Stéphane Plante)

FIVE YEARS OF BRUTALIMS - IDLES ****

Le principal intérêt de cette réédition du premier album de IDLES reste la prestation du groupe à Glastonbury cet été offerte en extra. C'est-à-dire un spectacle présentant Brutalism en version intégrale. La fougue inébranlable du chanteur Joe Talbot s’y fait sentir encore plus. Et sa performance sur scène dévoile aussi un humour qu’on perçoit moins sur les albums. Mais il garde sa hargne quand même : «F**k the Tories... F**k the Queen!» scande-t-il juste avant d’asséner Divide and Conquer. (Stéphane Plante)

Another Year - Taken by Trees *** 1/2

Sur cet EP consacré à des reprises de Colin Blunstone, Taken by Trees offre une indie pop vaporeuse mais non pas soporifique. Rien pour agrémenter vos partys à venir mais, subrepticement, on finit par prendre goût à ces douces mélodies s'incrustant sans s’imposer. Time’s Running Out reste la meilleure mise en matière pour nous initier à cet univers tout en nuance sur un pacing impeccable. She Loves The Way They Love Her conclut merveilleusement cette épopée lyrique et onirique. (Stéphane Plante)

Proprement sale - SOS ***

À défaut d’être plus original que ses contemporains, le jeune rappeur SOS ne manque pas d’ambition sur ce premier EP de hip-hop très pop. Tous les clichés y passent (le fric, le style de vie de gangster assumé, la drogue). On a la franche impression d’avoir entendu presque tous les titres résonner devant les clubs en passant sur la rue St-Laurent un vendredi soir d’été. L’hommage à son père, chanté avec Sarah Fortin, brise l’homogénéité de l’offrande et nous offre le moment le plus attendrissant de l’écoute. (Charles Laplante)

The Dream Session - Niki Black ****

Suite à un passage remarqué à l'émission The Voice en France, la parisienne d’adoption nous propose enfin un premier EP qui nous donne un aperçu de son univers. Le piano et la harpe, qui servent de trame à la voix chaude de l’artiste, installent une ambiance hivernale parfaite pour la détente. Si l’œuvre débute par un repiquage un peu quelconque de la comptine Frère Jacques (Hello My Love), les titres suivants convainquent davantage. Il se dégage une douce mélancolie de l’ensemble et on salue l’effort de l’américaine pour avoir adopté le français l’instant d’une chanson. Vivement un album! (Charles Laplante)

